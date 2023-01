A Sermoneta si festeggia l’Epifania: tra concerti e visite guidate

Volge al termine la rassegna Natale a Sermoneta che ha animato il Borgo medievale dello splendido comune lepino per tutto il periodo festivo con mostre, concerti, incontri e iniziative varie organizzate dall’Amministrazione comunale in collaborazione con varie associazioni locali e il contributo della contributo della Camera di commercio Latina Frosinone.

Per il ponte della Befana si terranno infatti varie iniziative che coinvolgeranno grandi e piccini: si parte giovedì gennaio alle ore 16.00 con la manifestazione “A casa della Befana”, una sorta di caccia al tesoro con una guida esperta per il borgo medievale per decifrare un codice segreto che condurrà i partecipanti dalla Befana per ritirare il meritato premio. L'iniziativa è a cura dell’associazione Meraviglia (prenotazione obbligatoria: 3248821981 / 333.2742716).

Si proseguirà sabato 8 gennaio alle 17.30 con il "Night Tour", una visita guidata nei rioni con una guida turistica che condurrà i partecipanti alla scoperta della storia e delle meraviglie dei rioni antichi del borgo nella suggestiva atmosfera medievale e natalizia. Anche questa iniziativa è in collaborazione con Meraviglia (prenotazione obbligatoria: 3248821981).

Gran finale del Natale a Sermoneta domenica 8 gennaio con un doppio appuntamento: alle 15.00 presso la Loggia dei Mercanti si potrà assistere al Concerto dell’Epifania a cura della Banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta diretta dal maestro Michele Secci e alle 17.00 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo si terrà una giornata di ricordo dedicata a Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita, l’evento, organizzata dall’Archeoclub di Sermoneta, è a cura di Dante Ceccarini.