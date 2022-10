A Spasso con Daisy in scena al Teatro Moderno

Non sempre si sa che i film più celebri, magari insigniti di riconoscimenti importanti come l’Oscar, spesso sono tratti da pièce teatrali, come nel caso di A Spasso con Daisy, celebre pellicola che vede protagonisti Jessica Tandy e Morgan Freeman e che vinse l’Oscar come miglior film, migliore attrice protagonista, migliore sceneggiatura non originale e miglior trucco nel 1990.

A Spasso con Daisy è una emozionante storia di amicizia scritta per il teatro da Alfred Uhry del 1987, che riscosse talmente tanto successo da essere riproposta in tutto il mondo e da cui ne fu tratto appunto un film molto amato.

Questa splendida storia, riadattata in italiano da Mario Scaletta, arriva anche al Teatro Moderno per aprire la stagione di prosa 2022-2023 che già si preannuncia scoppiettante.

A ricoprire il ruolo che al cinema fu di Jessica Tandy e sui palcoscenici di Vanessa Redgrave e Angela Lasbury c’è la bravissima Milena Vukotic, affiancata da Salvatore Marino e Maximilian Nisi diretti da Guglielmo Ferro.

Siamo alla fine degli anni ‘40 e la storia è quella della bisbetica settantenne Daisy, ricca vedova ebrea che, dopo un incidente automobilistico dal quale esce fortunosamente illesa, viene costretta dal figlio ad assumere un autista Hoke, un uomo di colore che col suo buon carattere imparerà a smussare gli spigoli taglienti del carattere di Daisy istaurando con lei una grande amicizia che durerà 25 anni.

Il tema del razzismo nell’America del dopoguerra viene così trattato con garbo, intelligenza e ironia.

Come sempre il Teatro Moderno offre al suo pubblico una ampia scelta di spettacoli da venerdì 14 a domenica 16 ottobre: venerdì alle ore 21.00, sabato alle 17 e alle 21 e domenica alle 17.30.

Per ricevere informazioni o prenotare i biglietti sono a disposizione il numero 0773 66 05 50, il sito del teatro www.modernolatina.it e la pagina Facebook.