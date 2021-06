Abitare la Mostra: slow art narrativo allo Spazio COMEL

Dopo l'inaugurazione di sabato 19 giugno, prosegue la mostra “L’Arte che abito” la personale di Paola Marinelli ospitata allo Spazio COMEL di Latina con l’evento Abitare la Mostra.

Venerdì 25 giugno a partire dalle 18.30 nella galleria di via Neghelli si potrà partecipare a un’esperienza di slow art narrativo.

Il movimento della slow art, che esiste già da qualche anno propone un modo nuovo di fruire l’arte. Un po’ come lo slow food e lo slow turism, la slow art invita i visitatori di un museo o di una mostra a soffermarsi sulle opere, a entrare in rapporto empatico con loro senza fretta, senza correre da una sala all’altra, da un dipinto a una scultura, osservando superficialmente.

Lo slow art narrativo proposto da Paola Marinelli e Dafne Crocella, curatrice della mostra, invita a fare un passo ulteriore: dando libero sfogo alla fantasia, l’artista chiede di creare un racconto partendo dall’osservazione di un’opera. “ogni immagine ha il potere di evocare in tutti noi una storia e insieme all’artista si tenterà di darle voce – si afferma in una nota degli organizzatori – dopo un breve giro per la galleria il pubblico sarà invitato a scegliere un’opera e a improvvisare un racconto a braccio ispirato da essa. Ognuno è libero di creare il proprio racconto, che vive indipendentemente dalla visione dell’artista che ha creato l’opera. La creatività dell’artista diventa in questo modo motore di creatività nell’osservatore”.

Un incontro informale, divertente e creativo che permette di entrare in contatto con le opere e il percorso dell’artista e allo stesso tempo con sé stessi e gli altri partecipanti.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 25 giugno alle ore 18.30 presso lo Spazio COMEL di Latina. La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni fino a sabato 3 luglio.

