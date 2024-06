Ad Aprilia il concerto "Accordi in Piazza"

Per la conclusione delle giornate di celebrazione dell'80° anniversario della Battaglia di Aprilia, il Comune di Aprilia e la Pro Loco Di Aprilia con il contributo della Regione Lazio sono lieti di presentare Accordi in Piazza. L'evento prevede tre serate di musica che si svolgeranno il 7, 8 e 9 giugno alle ore 21:00 in Piazza delle Erbe, Aprilia.

La prima serata si potrà assistere all'esibizione del Trio Mar Azul Italy che intratterrà il pubblico con le melodie della musica latina, sudamericana e spagnola.

A seguito, nella serata dell' 8 giugno, Aprilia ospiterà il sassofonista di caratura internazionale Stefano Di Battista che presenterà il suo nuovo album "La Dolce Vita" Quintet.

A chiudere "Accordi in Piazza" la "The Italian Dixie Band" dell' associazione Filarmonica "Città di Ardea". Grazie alla loro esibizione si potrà assaporare il jazz tradizionale.



La partecipazione all'evento è gratuita.