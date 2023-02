ArdeaJazz Winter: in concerto l’Acustic Swing Trio di Mauro Carpi

Torna per la sua sesta edizione l’ArdeaJazz Winter la rassegna di concerti organizzata dall’ Associazione Filarmonica di Ardea con il patrocinio del comune di Ardea.

Sabato 25 febbraio presso la sala consigliare Sandro Pertini del Comune di Ardea si terrà il concerto dell’Acustic Swing Trio che proporranno i grandi classici del jazz in una particolare chiave di lettura ovvero quella di una formazione “solo corde” che propone arrangiamenti per chitarra, contrabbasso e violino.

Proprio il violino, uno strumento identificato spesso con la musica classica, esprime un grande potenziale anche nella musica jazz e lo dimostra il Maestro Mauro Carpi, al momento unico titolare di cattedra in Italia per l’insegnamento del violino jazz.

Mauro Carpi, insieme a Michele Ariodante alla chitarra e a Guido Giacomini al contrabbasso proporranno al pubblico i grandi autori delle migliori song americane, da Gershwin a Porter ed Ellington ma anche “chicche” come i celebri duetti violino-chitarra di Joe Venuti ed Eddie Lang che segnarono la nascita della musica da camera jazzistica (chamber Jazz).

Un concerto che si contraddistingue per equilibri sonori acustici e raffinati che si fondono con l’energia dello swing e del jazz.

Mauro Carpi e Michele Ariodante hanno preso parte all’incisione di alcuni dischi di Lino Patruno e hanno collaborato con maestri americani del jazz mainstream quali Spiegle Willcox, Evan Christopher e Andy Stein, sono stati apostrofati dalla critica estera come uno dei migliori set nei Festival internazionali Jazz. All’Acustic Trio si aggiunge Guido Giacomini, contrabbassista dei progetti “swing” di Renzo Arbore e dei più importanti jazzisti del panorama nazionale e internazionale.

L’appuntamento

È dunque per sabato 25 febbraio alle ore 20.00 presso il Palazzo Comunale di Ardea. L’ingresso è libero ma, per via dei posti limitati, la prenotazione è obbligatoria. Chi volesse assistere al concerto può prenotare il proprio posto contattando il numero 3471437326, inviando una email all’indirizzo ardeafilarmonica@tiscali.it o tramite le pagine Facebook dell’Ardea Jazz e l’Ardea Filarmonica.