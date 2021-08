Ad Ammirar le Stelle: Fondi celebra Dante

Tanti sono gli eventi organizzati quest’anno in occasione del 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri. A Fondi, dopo il successo di un primo incontro che si è tenuto durante il Maggio dei Libri, i fratelli Francesco e Gianmarco Latilla tornano in scena per celebrare il Sommo Poeta con il recital “Ad Ammirar… le stelle”.

Presso la suggestiva terrazza del Castello Caetani giovedì 2 settembre a partire dalle 20.00 si potranno ascoltare i versi di Dante e allo stesso tempo ammirare la volta celeste.

Ad Ammirar…le stelle è un vero e proprio recital che omaggia Dante per la regia dei fratelli Latilla, sul palco lo stesso Francesco affiancato da Luca Maria Spagnuolo, giovane storico dell’arte famoso in tutta Italia per il progetto di successo “Dante per tutti” che con parole semplici e avvincenti introdurrà l’opera e lo spettacolo.

In una atmosfera sospesa creata dalla bella location e dall’accompagnamento di luci e musica Francesco Latilla leggerà tre canti tratti da Inferno, Purgatorio e Paradiso.

L’evento che rientra nella programmazione estiva promossa dal Comune di Fondi, organizzato da LaCinearte Produzioni, in collaborazione con Cultura Identità, il Rotaract Club distretto 20/80 Terracina-Fondi e Dante Per Tutti, è a ingresso gratuito ma con posti limitati, si consiglia dunque la prenotazione al numero 380-7966984.