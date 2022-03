"Afghanistan: cosa sta succedendo" la presentazione del libro a Priverno

Indirizzo non disponibile

Si terrà presso la Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale il prossimo 25 marzo la presentazione del libro "Afghanistan: costa sta succedendo" a cura di Alessandro Ceci per Luca Sossella Editore.

Nonostante le pagine di cronaca internazionale in questi giorni siano tristemente occupati dall’attacco russo all’Ucraina, ci sono moltissimi altri territori nel mondo che vivono situazioni molto complesse e lontane dalla pace e la serenità a cui ogni essere vivente aspira, tra questi c’è senz’altro l’Afghanistan.

Il libro di Alessandro Ceci, attraverso gli interventi di esperti di economia, politica internazionale e storia, e le analisi di criminologi, avvocati, parla della situazione attuale dell’Afghanistan che vede al momento a capo del governo i Talebani. Ceci racconta non solo le condizioni della popolazione, ma anche il ruolo cruciale che l’Afghanistan potrebbe avere in contesto internazionale in quanto stato cuscinetto tra tre grandi blocchi geografici, politici, culturali e sociali: la Russa, la Cina e la sfera Islamica (Iran e Pakistan).

L’evento, patrocinato dal Comune di Priverno, è a cura della Pro Loco Priverno in collaborazione con il Prof. Alessandro Ceci e la Professoressa Aquilina Olleia.

L’incontro avrà inizio alle ore 16.30 con i saluti istituzionali, proseguirà alle 17.15 con gli interventi di Danila Spinacara (L’imprevisto territorio impervio),Aquilina Olleia (La storia dello spazio nel tempo), Elvio Ceci (La lingua dei dialetti), Maria Raffaella Cangi (Secolarizzazione e diritti delle donne), Massimiliano Nisati (I diritti umani), Alessandro Ceci (L’Afghanistan nella geopolitica globale). Alle 18.45 avrà inizio la discussione che verterà sull’argomento La politica nelle relazioni internazionali: il ruolo dell’Afghanistan. Alle 19.30 concluderà l’incontro l’intervento dell'editore Luca Sossella “Editoria civile e libri d’intrattenimento".

L’appuntamento

È dunque per venerdì 25 marzo alle ore 16.30 presso la sala delle cerimonie del Palazzo Comunale di Priverno. Per partecipare è consigliata la prenotazione da effettuare chiamando il numero 07731767211.