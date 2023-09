A Cisterna la mostra di Emergency “Afghanistan. Dentro la guerra”

In occasione della Giornata Internazionale della Pace che si tiene il 21 settembre, a Cisterna sarà inaugurata la mostra “Afghanistan. Dentro la guerra”.

La mostra è organizzata da Emergency - gruppo territoriale di Cisterna di Latina, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

In esposizione gli scatti di sei fotografi che hanno viaggiato in lungo e in largo in Afghanistan durante questi ultimi vent’anni di guerra che stanno distruggendo il paese. Il racconto è fatto attraverso le tappe nei vari ospedali approntati da Emergency.

Carlotta Marucci, Giulio Piscitelli, Laura Salvinelli, Massimo Grimaldi, Mathieu Willcocks e Vincenzo Metodo hanno raccontato attraverso le immagini persone, soprattutto bambini, segnate indelebilmente dalla guerra, ma anche tanta umanità nei gesti delle madri che cullano tra le braccia i loro figli appena nati, negli infermieri che stringono la mano a un paziente che soffre, nei bambini in sedia a rotelle che riescono ancora a ridere e giocare.

Le immagini sono affiancate da testi e numeri su 20 anni di attività di Emergency, presente in Afghanistan dal 1999, con un focus sui dati relativi alle vittime della guerra dell’ultimo ventennio e sulle mass casualty gestite nel corso degli anni. A corredo di grafici, immagini e cronistoria dell’operato di Emergency in Afghanistan, anche un’ultima lettera di Gino Strada per fare un bilancio degli ultimi 20 anni di guerra nel Paese e di lavoro dell’associazione.

La mostra, ospitata presso Palazzo Caetani, sarà aperta dal 21 al 30 settembre. Nella giornata conclusiva si terranno dalle ore 10:00 alle 12:30 “Letture per Bambini” sui temi della pace a cura della libreria “Anacleto” e laboratorio di “Cianotipia” con la fotografa Patricia Fillat Molina (info: WhatsApp +34605060988).

Il pomeriggio, alle ore 17:00 verrà presentato il libro “Una persona alla volta” di Gino Strada.

L’appuntamento

È a Cisterna presso la Sala Mimosa del Palazzo Caetani dal 21 al 30 settembre. Per informazioni: cisterna@volontari.emergency.it - tel: 333 7314426