Ai miei tempi non era così: Maurizio Battista al Teatro Europa

Torna una ormai vecchia conoscenza del pubblico pontino ma sempre molto gradita perché portatrice di buon umore e tante risate: Maurizio Battista sarà in scena al Teatro Europa di Aprilia per il suo nuovo spettacolo Ai miei tempi non era così.

Battista, con il suo umorismo semplice e trascinante, riflette sul tempo che passa, sul passato che spesso viene legato al concetto di “vecchio” e il presente visto come “nuovo” e in molti casi migliore, quando non sempre è così. Spesso ci affanniamo a conquistare qualcosa che non è detto che ci renderà davvero felici e non si pensa ai tempi in cui per essere felici bastava davvero poco.

Uno spettacolo spassoso, pieno di gag e musica che farà riflettere e divertire il pubblico.

L’appuntamento

È per sabato 18 novembre alle ore 21.00 presso il Teatro Europa di Aprilia. È possibile acquistare i biglietti online sul circuito Ciaotickets o presso il botteghino del Teatro aperto dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19,00. Per maggiori informazioni è a disposizione il numero 335.8059019.