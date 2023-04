Ai Miei Tempi non Era Così: il nuovo spettacolo di Maurizio Battista al D’Annunzio

Chiusa la stagione di prosa, non finiscono gli appuntamenti da non perdere al Teatro D’Annunzio di Latina: giovedì 27 e venerdì 28 aprile si riderà con Maurizio Battista e il suo nuovo spettacolo “Ai miei tempi non era così…”.

Prosegue dunque la rassegna teatrale promossa dal Comune di Latina in collaborazione con ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuta dal MIC Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, in collaborazione con Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Lestra Associazione Culturale.

Battista, tra mille battute e gag esilaranti, propone una attenta riflessione sui valori del passato e la realtà quotidiana di questa “cosiddetta modernità”. Lontano da false ipocrisie e l’ignoranza dilagante, il comico romano darà qualche spunto di riflessione al pubblico su quali siano i nostri bisogni reali e cosa invece è stato costruito da anni di accelerazione, iperboli e film che hanno falsato la realtà.

Saranno proprio i vecchi film a fare da filo conduttore dello spettacolo, cosa hanno costruito nell’immaginario collettivo e quali frutti cogliamo oggi.

L’appuntamento

È per giovedì 27 e venerdì 28 aprile al Teatro D’Annunzio di Latina. I biglietti sono disponibili online sul circuito Ticketone, il botteghino sarà aperto giovedì e venerdì dalle 18 alle 19. Per informazioni è a disposizione il numero 0773 652642 e l’indirizzo email teatrodannunziolatina@gmail.com.