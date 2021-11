Al Fellini di Pontinia “L’Autobus di Stalin”

Era il 2004 quando Antonio Pennacchi scrisse un saggio per la rivista Limes “L’Autobus di Stalin, appunti per un Elogium”, una disamina molto accorata del regime sovietico che non mancò di suscitare polemiche.

A pochi mesi dalla sua morte, frutti di anni di collaborazioni con lo scrittore pontino, Clemente Pernarella dirige e interpreta una trasposizione teatrale di questo saggio che andrà in scena il 19 e 20 novembre al Teatro Fellini di Pontinia.

L’apologia di Stalin nasce, come tutte le opere di Pennacchi, dal suo personalissimo sentire, da eventi autobiografici che gli lo hanno portato a considerare in senso etico la lotta di classe e i bisogni delle classi svantaggiate. Ma è proprio la caduta di certe ideologie, ma non dei valori che hanno dato loro vita, che rendono necessaria una profonda analisi dei fatti storici e l’obbligo di continuare a porsi ogni legittimo dubbio.

Con lo spettacolo il saggio diventa drammaturgia e viene messo in luce il lato più viscerale del pensiero di Pennacchi, quello più emotivo, nel quale l’osservazione della situazione locale, dell’amata terra pontina, non manca mai di fondersi con concetti più universali.

A corollario dello spettacolo sono in programma alcune iniziative: la prima, dal titolo Effetti Collaterali, sarà un incontro con il pubblico organizzato il 17 novembre alle ore 18.30 presso la sede del CLAP in via Don Torello a Latina, al quale presenzieranno il regista Clemente Pernarella e l’editor di Pennacchi, Massimiliano Lanzidei; la seconda dedicata al pubblico più giovane (under 25) prevedrà una replica dello spettacolo in anteprima seguita da un incontro con Pernarella che si terrà il 18 novembre alle ore 18.00.

Per agevolare gli spostamenti del pubblico è stato pesato anche un servizio navetta “Un Bus Chiamato Fellini” che farà da spola per andata e ritorno da Latina al Teatro Fellini.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 19 e sabato 20 novembre al Teatro Fellini di Pontinia. Per informazioni e prenotazione è possibile chiamare i numeri 3925407500 / 3292068078 o consultare il sito del Teatro.