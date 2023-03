Festa del Papà al Parco Archeologico di Priverno

Laboratorio 1 bambino 5 €, 2 fratellini 8 €, visita guidata per adulti 8 €, ingresso papà gratuito

Prezzo Laboratorio 1 bambino 5 €, 2 fratellini 8 €, visita guidata per adulti 8 €, ingresso papà gratuito

Arriva la Festa del Papà e un modo originale per festeggiare insieme l’ha ideato il Parco Archeologico Privernum organizzando una giornata dedicata alle famiglie: Al Parco con Papà.

Domenica 19 marzo i papà entreranno gratuitamente al Parco e sarà organizzato un laboratorio per i bambini dai 6 agli 11 anni che prepareranno con l’argilla un portamonete per il papà.

Sarà organizzata inoltre una merenda per tutta la famiglia e la visita guidata per gli adulti durante il laboratorio dei più piccoli.

L’appuntamento

È dunque al Parco Archeologico Privernum per domenica 19 marzo alle 10.30 con il laboratorio. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero verde 800141407, il numero telefonico 349 532 8280 e l’indirizzo email info@parcoprivermun.it