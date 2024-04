Alessandra Novaga in concerto a Latina

Dopo il successo degli eventi inaugurali della nuova sede, Arcigay Latina “Seicomesei” organizza in collaborazione con Susi Hub il concerto della chitarrista e compositrice Alessandra Novaga (nello scatto di Matilde Piazzi) che presenta il suo nuovo progetto “The Artistic Image Is Always A Miracle”.

L’artista pontina, trapiantata a Milano, torna nella città natale della quale ha riscoperto una felice vivacità culturale, per presentare le sue nuove composizioni che prendono ispirazione dal cinema di Andrej Tarkovsky e dalla musica di Johann Sebastian Bach.

La ricerca artistica di Alessandra Novaga si basa su una profonda riflessione sulla singolarità e la pluralità, tra la dimensione soggettiva e quella collettiva che dialogano solo quando si aprono varchi e si inizia a comunicare. La musica per Alessandra è dunque un tramite, un ponte per unire le persone, le storie, le diverse sensibilità.

Alessandra Novaga da anni esplora i possibili territori in cui il suo strumento può condurla. Ha attraversato i mondi più classici fino a giungere ad astrazioni impalpabili senza porre limiti agli uni o alle altre. Il suono, i significati, gli incontri e le possibili narrazioni, sono gli elementi che la conducono. I suoi lavori sono stati presentati in Europa, Cafè OTO (Londra), Hiimera Festivali (Finlandia), Donaueshingen Festival (Grmania), Angelica Festival (Bologna) tra gli altri, e a ISSUE Project Room (New York). Ha registrato per Die Schachtel, Blume Edition, Coherent State, Setola di Maiale, Maple Death, Holiday Records, Clean Feed, Long Song. Oltre ai suoi progetti in solo, al momento collabora con Stefano Pilia e, nel progetto “What we do when in silence”, con Nicola Ratti e Enrico Malatesta. Lavora spesso per il teatro e le collaborazioni in corso sono con Elena Russo Arman e con Invisibile Kollettivo. Ha suonato con Loren Connors, Elliott Sharp, Adrian Utley, Elena Kakaliagou, Kid Millions, Object Collection, Sandro Mussida e Patrizia Oliva, tra gli altri.

L’appuntamento

È dunque per sabato 6 aprile alle ore 19.00 presso il secondo piano di Susi Hub. I biglietti potranno essere acquistati in prevendita presso BUCO the smallest bar, via Neghelli 10. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3496384606.