Latina in Jazz: Alessandro Lanzoni& Seamus Blake 4tet in concerto al Circolo Cittadino

Un altro imperdibile appuntamento per gli appassionati di musica con la chiusura della rassegna Latina in Jazz 2023-2024 organizzata dal Latina Jazz Club Luciano Marinelli e ospitata dal Circolo Cittadino.

Sabato 4 maggio alle ore 21.00 si esibirà l’Alessandro Lanzoni& Seamus Blake 4tet. Due grandi musicisti distanti per età ma assolutamente affini nello stile e la maestria nel loro strumento.

Alessandro Lanzoni è tra i pianisti di maggiore interesse nel panorama europeo, in tenera età ha vinto il Top Jazz 2013 confermando negli anni le capacità e il talento, messo a frutto in grandi collaborazioni e vari album. Dopo gli studi classici culminati nel Diploma di Pianoforte conseguito presso il Conservatorio Cherubini di Firenze, ha proseguito l’approfondimento del linguaggio jazzistico all’estero e in Italia.

Seamus Blake è considerato trai più talentuosi sassofonisti della scena newyorchese, nato a Londra e cresciuto a Vancouver, ha iniziato il suo percorso nel mondo della musica suonando il violino a 9 anni per poi passare al sassofono durante il liceo. Si è diplomato al Berklee College di Boston ma è quando si è trasferito a New York a inizio anni ’90 che ha iniziato a collaborare con grandi musicisti come Victor Lewis, Billy Drummond, Darrell Grant, Kevin Hays, Bill Stewart e Dave Kikoski, solo per citarne alcuni. Sassofonista aperto alle nuove influenze ma con solide basi classiche, è tra i più apprezzati a livello internazionale.

Accanto ad Alessandro Lanzoni e Seamus Blake si esibiranno Giulio Scianatico al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria.

L’appuntamento

È per sabato 4 maggio alle ore 21.00, il concerto sarà preceduto da un aperitivo offerto dal Latina Jazz Club e dalla Casa Vinicola Villa Gianna. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione i numeri Whatsapp 3501959933 e 3387961980.