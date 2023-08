“Attività produttive in festa” a Sabaudia: in piazza il concerto di Alex Britti

Prima edizione a Sabaudia della rassegna “Attività produttive in festa” pensata per esaltare le eccellenze enogastronimiche locali con uno sguardo anche al mare e alla nautica.

La rassegna, che ha visto la collaborazione del Comune e dell’Associazione commercianti, in programma da sabato 19 a lunedì 21 agosto nel cuore della città delle dune va ad arricchire il programma degli eventi per il mese di agosto.

Per tre giorni, dalle 18, viale Umberto I diventerà il punto di riferimento per le eccellenze enogastronomiche pontine dando l’opportunità a cittadini, visitatori e turisti di assaggiare i sapori autentici e le prelibatezze locali.

Ma non mancheranno neanche musica e tanto divertimento Per ognuna delle tre serate, infatti, con inizio alle 21.30 sono in calendario tre spettacoli dal vivo, tutti gratuiti. Sabato 19 agosto saliranno sul palco gli Easy Skankers, un gruppo locale che farà scatenare il pubblico; comicità d’omelia sera con Lembo e Laurenti, noti per le loro brillanti partecipazioni al Maurizio Costanzo Show e ad altre trasmissioni di cabaret, che regaleranno al pubblico una serata di risate e spettacolo di altissima qualità. Ma il clou della manifestazione ci sarà lunedì 21 agosto con l'attesissimo concerto gratuito di Alex Britti; il grande artista, amato da un vasto pubblico, si esibirà in uno show imperdibile in piazza.

Inoltre nella suggestiva Corte comunale, verrà allestita la mostra di accessori della nautica.