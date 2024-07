Alfonso Marino presenta il suo libro nella galleria OmniArt

Continua la mostra "Art is Now" presso la Galleria OmniArt, curata da Marianna Scuderi che offre una straordinaria esposizione di opere d'arte contemporanea, includendo pittura, fotografia e scultura. Questa mostra si conclude il 10 agosto e prevede il finissage il 9 agosto nella galleria alle 18. Appuntamento speciale il 19 luglio, sempre alle 18, con l’artista e poeta campano Alfonso Marino che presenta il suo settimo libro - redatto insieme al Maestro e amico Giovanni Paesano, appassionato studioso della lingua napoletana - "O princepe guaglione" presso la stessa Galleria OmniArt.

L’artista Marino, prolifico sperimentatore, dal 1988 e per alcuni anni si occupa di pittura per poi passare al collage, che non abbandonerà più, ed alla poesia visiva nei primi anni '90. Produce livres pauvres e libri d'artista, partecipando a mostre collettive e personali. Dal 1985 si dedica alla poesia sia come scrittura sia come divulgazione. Scrive poesie per i più piccoli, illustrandole con collages. Traduce scrittori e poeti, famosi e non, in napoletano e da qualche anno si occupa di traduzioni dallo spagnolo.

La presentazione presso la Galleria OmniArt Open Gallery di Latina permetterà di immergersi nel mondo dell’artista alla scoperta della sua ultima avventura creativa: la traduzione in napoletano del racconto senza tempo Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry che da sempre appassiona generazioni di bambini, giovani e adulti. Marino, in dialogo con Sara Taffoni, curatrice della presentazione, e con la gallerista Marianna Scuderi, racconterà al pubblico il viaggio compiuto fino alla pubblicazione del testo edito da La Zattera, accompagnato dalla lettura di alcuni stralci delle sue traduzioni. In occasione della presentazione del libro sarà anche possibile scoprire le opere di numerosi artisti esposte in Galleria nella mostra Art is Now tra cui: Leonardo Bandinelli - Stefania Botta - Michele Brundo - Alfredo Cattai – Cristiano Capez – Anna Colaiacovo – Claudia Cundari “Claudia”– Elena Dinapoli – Massimo Greco – Lacramioara Hatmanu - Biagio Iadarola - Monica Latorraca - Enza Messini – Chiara Parlanti – Carmen Scocozza – Marianna Scuderi – Alberto Serarcangeli - Pasquale Simonetti.

L’evento è a cura di Marianna Scuderi; la Presentazione del libro sarà accompagnata da drink e stuzzicini.