Alice Urciuolo presenta Adorazione alla Loggia dei Mercanti

Tra i casi letterari di questa stagione, nominato nella dozzina della LXXV edizione del Premio Strega, tra i semifinalisti del Premio John Fante Opera Prima (POP) e finalista al Premio Viareggio Rèpaci per la narrativa c’è l’opera d’esordio di Alice Urciuolo: Adorazione.

Originaria di Priverno, ormai romana d’adozione, Alice Urciuolo continua gli stimolanti incontri in territorio pontino per parlare del suo libro che tanto parla della nostra provincia e soprattutto dell’adolescenza. Un gruppo di ragazzi a un anno dalla morte di una loro amica, uccisa dal fidanzato coetaneo, cercano di superare questa tragedia e trovare un modo per crescere, amare e conoscere meglio sé stessi.

Anche se Adorazione non è entrato nella fatidica cinquina dello Strega, continua a macinare successi, tanto che la Picomedia, casa di produzione cinematografica e televisiva che in poco tempo si è affermata e consolidata nel mercato italiano ed internazionale, ha acquisito i diritti cinematografici del romanzo.

Alice Urciuolo condividerà queste elettrizzanti novità e molto altro ancora con il pubblico sabato 19 giugno presso la Loggia dei Mercanti di Sermoneta, in occasione della mostra “Il giardino romantico di Ninfa. 100 anni di bellezza in fotografia” a cura del Club della Fotografia Sermoneta.

L’incontro con l’autrice a cura di Sintagma è patrocinato dal Comune di Sermoneta e vedrà la partecipazione accanto a Urciuolo anche della sindaca Giuseppina Giovannoli e del giornalista e direttore Sintagma Mauro Nasi.

È dunque per sabato 19 giugno alle 18.30 presso la splendida Loggia dei Mercanti a Sermoneta. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19 pertanto è obbligatoria la prenotazione da effettuare inviando una email all’indirizzo

