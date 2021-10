L’Alluminio nell’arte del ‘900, conversazione con Elena Pontiggia allo Spazio COMEL

Si è aperta con grande successo la mostra Legami in Alluminio, momento clou dell’ottava edizione del Premio COMEL Vanna Migliorin Arte Contemporanea, la competizione internazionale che stimola gli artisti ad usare in maniera creativa l’alluminio.

Grande l’accoglienza del pubblico per questa vera e propria ripartenza per lo Spazio COMEL di Latina che, come un po’ tutti i luoghi della cultura in questo periodo di pandemia, ha riaperto a singhiozzo e con mille incertezze.

La mostra propone in esposizione 13 opere in alluminio realizzate dai 13 artisti finalisti del Premio (selezionati tra centinaia di iscritti dalla giuria di esperti presieduta dal prof. Giorgio Agnisola) tra i quali i giurati sceglieranno il vincitore dell’ottava edizione.

E se l’inaugurazione è stato un momento di particolare emozione e condivisione, gli appuntamenti importanti all’interno della manifestazione non sono finiti. Infatti giovedì 7 ottobre la professoressa Elena Pontiggia, storica dell’arte di livello internazionale, tra i massimi conoscitori del ‘900 e giurata di questa edizione del Premio COMEL, terrà una interessante conversazione su L’Alluminio nell’arte del ‘900 con un focus particolare sull’artista Regina Bracchi.

La giornata sarà un’occasione di approfondimento su un binomio arte/alluminio meno approfondito e legato al delicato periodo storico che va tra le due Guerre tenuto da una esperta storica dell’arte.

Si ricorda che visitando la mostra si può partecipare attivamente votando le tre opere preferite, quella che riceverà più voti vincerà il Premio del Pubblico, e si può ricevere in omaggio una copia del catalogo.

