Torna Altre Storie: tutto pronto per la IV edizione

Torna per la sua quarta edizione una manifestazione che è ormai tradizionale dell’estate in città a Latina “Altre Storie” organizzata dall’Associazione Quartieri Connessi in collaborazione con la parrocchia San Luca, altre associazioni del territorio e il patrocinio morale del Comune di Latina.

Una rassegna che comprende un ricco calendario di eventi: musica, spettacolo, arte, incontri con autori, approfondimenti di varie tematiche sociali e appuntamenti per i più piccini.

Una manifestazione nata dal forte desiderio di aggregazione e condivisione della comunità dei quartieri Q4 e Q5 che si è unita in una associazione, che vede presidente Ferdinando Cedrone, e che si impegna a fornire una offerta culturale e di divertimento per tutta la città.

La gioia di incontrarsi, costruire qualcosa insieme, fare esperienza e condividerla con gli altri, attraverso un ricco calendario di appuntamenti che animeranno l’anfiteatro della parrocchia di San Luca dal 15 giugno al 28 luglio.

Musica dal vivo, approfondimenti scientifici, danza, poesia, spettacoli teatrali, che saranno impreziositi da alcune rubriche come “Il lettore inaspettato”, incontro tra lettori che si terrà per due giovedì consecutivi, il 15 e il 22 giugno, con appuntamento alle ore 18,00 presso l’aula verde del parco Oasi Verde Susetta Guerrini. Basterà portare il libro che si ama, le pagine preferite, la propria voce; “I Venerdì da Susanna” a partire da venerdì 30 giugno e a seguire ogni venerdì di luglio, dalle ore 18,00 presso il chiosco del parco Oasi Verde Susetta Guerrini, con una serie di eventi, letture, animazione, laboratori interamente dedicati ai più piccoli, presentazione di libri per l’infanzia a cura di vari autori e inoltre dalle ore 17,00 uno spazio di aggregazione per le famiglie e mercatino solidale a cura dell’associazione Tre Mamme Per Amiche.

L’appuntamento

È dal 15 giugno al 28 luglio a Latina presso i quartieri Nuova Latina e Nascosa, ex Q4-Q5.

Il programma

PARCO OASI VERDE SUSETTA GUERRINI

18.00 II lettore inaspettato.

Giovedì 15 giugno e giovedì 22 giugno un incontro tra lettori. Il libro che si ama, le pagine preferite, la propria voce. Per info: 393 0787773 (Francesca).

ANFITEATRO PARROCCHIA S. LUCA

Venerdì 16 giugno

20.00 Concerto dell’orchestra degli alunni dell’I.C. “Don Milani”.

20.30 I Talk di Altre Storie: 9.300 Km di cordone ombelicale di Gianna Costantini. Con l’Autrice, Teresa Faticoni e Ferdinando Cedrone. Letture: Francesca Suale.

21.00 Mama’s Soul Beats. Un coro pop di “musica... leggerissima"

Sabato 17 giugno

20.00 I Talk di Altre Storie: “Sapessi che caldo, ai tempi miei!” Ciclicamente la Terra si riscalda, come nell’ultima era interglaciale. Sarà vero che stavolta è colpa nostra? Sì! Ve lo raccontiamo. A cura di Marco Mastroleo.

21.00 Grigio Fumo. Sette musicisti per un viaggio nel mondo di De André. Con gli arrangiamenti della storica PFM... e qualche adattamento personale.

20.00 DrumDance&Sing. Percussioni, danze e canti in un “laboratorio” di musiche dal mondo.

Domenica 18 giugno

20.30 I Talk di Altre Storie. Intelligenza emotiva e gestione dei conflitti. A volte l’incapacità di controllare le emozioni porta a conflitti del tutto evitabili. È possibile allenare la nostra intelligenza emotiva? A cura di Ferdinando Cedrone.

21.00 Vincenzo Bianchi Quartet. Get in a jazz mood!

Venerdì 23 giugno

20.30 Poeti leggono poeti. Con Emanuela Belardi, Robin Corradini, Paolo Diliberto, Yana Harizanova, Simone Migliazza. Introduzione in collaborazione con Latina Città Aperta.

21.30 ETIO in concerto. Un cantautore che risente dell’influenza della poesia, della musica italiana degli anni Sessanta, delle melodie del Centro e Sud America, come la bossa nova, nonché del jazz e del funky. Una alchimia di generi, per rigenerarsi.

Sabato 24 giugno

21.00 II mago della riva spenta. Una performance teatrale dall’atmosfera surreale. Con la Compagnia Botteghe Invisibili. Testo di Francesca Suale. Immagini di Carlo De Santis.

21.30 Tony Montecalvo and The Dream Catchers. Folk, Rock, Blues e Country: nei brani, originali, della band un omaggio alla tradizione americana.

Domenica 25 giugno

20.30 Propoli. Un antisettico teatrale della Compagnia Maia. Storie, dialoghi, canzoni e monologhi improvvisati sui suggerimenti raccolti dal pubblico.

21.30 MediterrAnima. Le melodie e i ritmi del flamenco e del gipsy jazz. Dall’Italia alla Francia, passando per l’Andalusia, un universo di suoni che si mescolano.

I Venerdì da Susanna

PARCO OASI VERDE SUSETTA GUERRINI

Venerdì 30 giugno

18.00 Che ridere! Libri che fanno il solletico. A cura di Paola La Cava.

18.30 II circo delle nuvole di Gek Tessaro. Albo illustrato letto e interpretato da Botteghe Invisibili.

Venerdì 7 luglio

18.00 La leggenda della bella Ninfa di Beatrice Cappelletti. Presentazione del libro e attività per bambini.

Venerdì 14 luglio

18.00 ApiDays. Viaggio nella fabbrica del miele di Marco Mastroleo. Presentazione del libro e attività per bambini.

Venerdì 21 luglio

18.00 Le favole del Gufo di Rosella Tacconi. Presentazione del libro e attività per bambini.

Venerdì 28 luglio

18.00 Fata Bonifica di Barbara Mirarchi. Presentazione del libro e attività per bambini.

Ogni venerdì di luglio

Dalle 17.00 Spazio di aggregazione per famiglie con attività e mercatino solidale. A cura dell’Ass. Tre Mamme Per Amiche.