Altre Storie: primo fine settimana di eventi della V edizione

Torna ai quartieri Q4 e Q5 un appuntamento ormai tradizionale dell’estate la manifestazione Altre Storie organizzata dall’associazione Quartieri Connessi.

La rassegna, giunta ormai alla sua V edizione, si terrà nei fine settimana dal 21 giugno al 7 luglio proponendo al pubblico un vario calendario di appuntamenti che comprende musica dal vivo, presentazioni di libri e dibattiti.

Come sempre gli eventi sono gratuiti e si svolgeranno presso l’anfiteatro della parrocchia San Luca nel quartiere Nascosa (ex Q5) di Latina.

Il primo fine settimana di eventi prenderà il via venerdì 21 giugno alle 20.00 con l’esibizione dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Latina, che vedrà esibirsi giovanissimi musicisti diretti dai maestri Mattia Cucillato, Sara Natalizi, Marcello Paolo Guarnacci. A seguire, alle 21.00, il Concerto dell’Orchestra di fiati “G. Rossini”, diretti dal maestro Raffaele Gaizo, con i solisti Ilenia Formato (tromba), Samuel Federici (Flicorno Baritono), Laura Sangermano (voce).

Si proseguirà sabato 22 giugno alle 20.00 con la presentazione dell’antologia “Storie di Città”, edita da Atlantide Editore, dall’omonimo concorso letterario edizione 2023. Si tratterà di una vera e propria performance teatrale con l’attrice Severina Volosca, accompagnata da Gioconda Bartolotta e Paolo Incollingo (voce e chitarra), a cui seguiranno gli interventi degli autori dei racconti, moderati da Francesca Suale, ideatrice del concorso letterario.

A seguire, dalle 21:00, il concerto dei Folk Road, con la partecipazione straordinaria di Alessandro Mazziotti (flauti e cornamuse). La storica band della città di Latina, fondata da Marcello De Dominicis nel 1989, festeggia i suoi trentacinque anni di carriera musicale.

Il primo fine settimana di appuntamenti si concluderà con una serata interamente dedicata alla divulgazione scientifica. Infatti domenica 23 giugno si terranno ben tue due talk: il primo, alle 20:00, “Intelligenza Artificiale: il lato nascosto

di una rivoluzione” a cura di Giovanni Morelli; il secondo, dalle 21:00, “I diari dellaClorofilla. Mettere radici per un futuro sostenibile”, a cura di Marco Mastroleo, con i contributi video di Valentino Finocchito.

È dunque dal 21 al 23 giugno presso l’anfiteatro della Parrocchia San Luca di Latina.