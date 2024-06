Altre Storie: secondo fine settimana di appuntamenti

Orario non disponibile

Quando Dal 27/06/2024 al 30/06/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Secondo fine settimana di eventi per la rassegna Altre Storie, organizzata dall’associazione Quartieri Connessi, che fino al 7 luglio animerà l'anfiteatro della parrocchia San Luca nel quartiere Nascosa (ex Q5).

Giovedì 27 giugno alle ore 20.00 il primo appuntamento della settimana a cura di Lorenzo Bassetti, vicepresidente dell'associazione Quartieri Connessi, che farà una dimostrazione sulle “Tecniche di primo soccorso”. A seguire, alle ore 21.00, E sona mo' Band in concerto. Il quartetto semiacustico dai suoni e dagli arrangiamenti che ricordano il primo Pino Daniele, presenta il suo vasto repertorio che spazia dai primi brani della fine degli anni Settanta a quelli degli ultimi anni in cui Pino scriveva. Gli E sona mo' Band sono formati da Davide Carcasole, voce; Giuliano Di Battista, chitarra; Sara Frediani, basso; Stefano Suale, batteria.

Venerdì 28 giugno ore 20.30 è la volta di “Letture al buio”, una performance teatrale e letteraria a cura della compagnia Botteghe Invisibili. L’evento — che nasce dall’indignazione per gli ultimi fatti di cronaca che hanno visto morire ancora un bracciante agricolo, Satnam Singh di 31 anni, lo scorso 19 giugno — è dedicato alle vittime sul lavoro e a tutti coloro, italiani o stranieri, che subiscono illegalità e sfruttamento e si vedono privati della dignità, quando non della vita stessa.

Seguirà, alle 21.30, Wanted, “show magico” di e con Samuele Di Palma, giovane prestigiatore che intratterrà il pubblico con uno spettacolo adatto a tutte le età, in cui ci sarà modo di stupirsi e divertirsi.

Sabato 29 giugno, alle ore 19.30, sarà il momento di “Cultura, prossimità, quartiere”, un dibattito organizzato dal Lestrella Pop su come la cultura può diventare un elemento di trasformazione sociale e non rivendicazione elitaria di pochi.

Interverranno Leonardo Majocchi - Lestrella Pop, Diego Piccoli - Nuove Rigenerazioni Lazio, Marianna Frattarelli - Comunicazione, storytelling territoriale, Luigi Vassallo - Presidente Centro Sociale Anziani Nuova Latina. Modera Filippo Vaccaro – Lestrella Pop.

La serata proseguirà alle ore 21.00 con The True Lies Band in concerto, Mauro Castrucci chitarra e voce, Tiziano Ragazzi chitarra, Alessandro Iannarelli batteria, Andrea Montecalvo basso e cori. Un progetto originale con una impostazione Rock Blues alternativo, per un panorama vastissimo di sonorità e spunti.

Domenica 30 giugno, alle ore 20.00, è prevista la presentazione del libro di Gianluca Atlante, “Vincenzo D'Amico. Volevo giocare nella Lazio”. Dedicato alla vita di Vincenzo D’Amico, “O’Rey di Piazza Roma”, la storia di un uomo, di una leggenda, di un capitano nei momenti difficili. Il romanzo di un calciatore d’altri tempi. Intervengono l'autore e Teresa Faticoni.

A seguire, sempre restando in tema calcio, sarà proiettata la partita degli Europei in diretta.