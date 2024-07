Altre Storie: ultimo fine settimana di eventi

Musica, teatro, approfondimento e sport per l’ultimo fine settimana di appuntamenti della rassegna Altre Storie organizzata dall’associazione Quartieri Connessi e ospitata presso l’anfiteatro della chiesa di San Luca, nel quartiere Nascosa (ex Q5).

Gran finale che avrà inizio già dal giovedì 4 luglio alle ore 20.00 con un interessante talk sulla comunicazione a cura di Ferdinando Cedrone, che parlerà di stili relazionali cercando di rispondere alla seguente domanda: perché con alcune persone entriamo subito in sintonia e con altre no? Seguirà alle 21.00 il concerto dei Good Mood, una band caratterizzata dalla capacità di riarrangiare, in una chiave del tutto personale, brani famosi di musica internazionale, di culture varie che spaziano dallo swing al blues al pop rivisitato, in una espressione musicale fluida e vintage. I Good Mood sono Maria Chiara Bartalesi (voce), Vincenzo Bianchi (pianoforte), Roberto Caetani (chitarra), Nunzio Sciscione (contrabbasso), Marco Malagola (batteria) e alle percussioni guest star della serata Fortunato Giardina.

Fitto anche il programma di venerdì 5 luglio, sempre a partire dalle ore 20.00, con “La testa nel pallone. Il calcio nella grande letteratura”, una rivisitazione della passione sportiva per il gioco del calcio attraverso le parole di grandi scrittori e poeti. Con Michela Bondioli, Robin Corradini e Massimo Maggi. Gli interventi musicali sono affidati alla voce e alla chitarra di Paolo Incollingo. A seguire la diretta della partita degli Europei di calcio.

Sabato 6 luglio alle ore 20.00 la Compagnia Maia porterà in scena l’improvvisazione teatrale con lo spettacolo “Ai calci di rigore”. Gli attori Pamela Losacco, Carlo Felici e Marco Bonfanti interpreteranno dialoghi e monologhi improvvisati sui suggerimenti del pubblico. Seguirà la proiezione della partita degli Europei di calcio.

Domenica 7 luglio sarà invece interamente dedicato alla musica con il contest Altre Stelle, a cura di Ferdinando Cedrone. Dalle ore 20.30 cantanti solisti e band si esibiranno davanti a una prestigiosa giuria di esperti che ne decreterà i vincitori. Un contest che vuole dare spazio ai giovani talenti che magari possono mettere alla prova sé stessi prima di spiccare il volo e conquistare il loro posto nel panorama musicale nazionale.

Chiude in bellezza una rassegna che ogni anno conquista sempre di più il pubblico, che è nata per animare il quartiere ed è diventata un momento di svago a volte leggero, altre più impegnato, di tutti i cittadini.

L’appuntamento

È dunque dal 4 al 7 luglio presso l’anfiteatro della chiesa di San Luca di Latina.