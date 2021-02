Amore e informazione: on line lo spettacolo di Latitudine Teatro e del Fellini di Pontinia

Nell’ambito della rassegna promossa dal Comune di Latina con un bando pubblico “L’Arte e Cultura al tempo del Covid 19” arriva lo spettacolo Amore e Informazione realizzata in collaborazione da Latitudine Teatro e dal Teatro Fellini di Pontinia.

Domenica 7 febbraio alle ore 19.00 sarà on line sul canale YouTube del CLAP – Corsi e laboratori arti performative, la premiere della prima puntata della serie web “Amore e informazione”.

Lo spettacolo, ideato dall’Associazione Latitudine Teatro di Stefano Furlan, è il frutto del lavoro di ben 66 allievi di diverse età e livelli di esperienza svolto in piccoli gruppi da settembre 2020 a gennaio 2021 nel pieno rispetto delle norme anti COVID.

Le prescrizioni anti contagio hanno ovviamente inciso sulla scelta del testo e nell’organizzazione di prove e lavoro sui personaggi. Stefano Furlan e Clemente Pernarella hanno proposto agli allievi il testo della drammaturga inglese Caryl Churchill Love and Information innovativo sia dal punto di vista del linguaggio e della costruzione.

Il testo di Churchill si svolge in sette sezioni, prive di titolo, più un epilogo chiamato Random. All’interno di ogni sezione sono presenti sette scene alle quali l’autrice assegna un titolo indicativo. Le sette sezioni si dipanano senza un filo conduttore se non il tema del conflitto tra Amore (inteso nella sua accezione più larga) e Informazione. Quanto uno può influire sull'altra, quale dei due è più necessario? Sono forse due facce della stessa medaglia? Sette momenti diversi in cui personaggi differenti per età, sesso, ceto sociale, parlano, svelano concetti, informazioni, raccontano sé stessi.

La mancanza di una trama unitaria ha permesso agli attori di lavorare in piccoli gruppi e contribuire a creare un insieme unitario. Le varie performance sono state raccolte dai registi Stefano Furlan e Clemente Pernarella ed elaborate per realizzare dei corti da vedere on line.

L’appuntamento

È dunque per domenica 7 febbraio alle ore 19.00 sul canale Youtube di Clap.