La personale dell’artista messicana Ana Segovia alla galleria Monti8

Grande attività per Monti8 che nel periodo che va da ottobre a dicembre propone al pubblico ben due mostre: una nello spazio di Via Monti e l’altra nel nuovo spazio espositivo Vista in via Papiniano.

In via Monti, 8 sarà inaugurata il 9 ottobre alle ore 18.30 la mostra di Ana Segovia “Can't Sleep with the Man who Dims My Shine”, la prima personale dell’artista nella galleria che sarà visitabile fino al 5 dicembre.

In esposizione dodici lavori di diverso formato che esplorano il genere e la sessualità non più focalizzandosi su soggetti della Golden Era del cinema messicano come l’artista ha fatto in passato, ma sul calcio.

La riflessione parte da una retrograda, anacronistica e stereotipata idea del maschile ancora diffusa in Messico: ovvero della figura autoritaria e patriarcale, virile e potente che non mostra le emozioni più intime.

Lo sguardo di Segovia si sofferma sulla figura iconica del calciatore: idolatrato, famoso, invidiato, desiderato da milioni di donne e modello per intere generazioni di uomini. Ma una immagine così patinata nasconde l’umanità, l’interiorità e la sessualità di questi uomini e l’artista ne coglie la finzione.

Segovia infatti si diverte a giocare con l’ambiguità sessuale di alcune scene di gruppo, come azioni calcistiche o di esultanza che mostrano contatti più intimi che spesso vanno al di là della sfera sportiva entrando in quella erotica e sentimentale.

La mostra sarà inaugurata sabato 9 ottobre alle ore 18.30 e sarà aperta al pubblico fino a domenica 5 dicembre.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...