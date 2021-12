Andrea Casta, il violinista Jedi, in concerto ai Giardini del Comune

Nell’ambito del programma di eventi natalizi ospitati nei Giardini del Palazzo Comunale di Latina, sabato 1 gennaio arriva il concerto di Andrea Casta, conosciuto come il “violinista Jedi”, per il caratteristico archetto luminoso che evoca la spada laser di Star Wars.

In un’atmosfera futuristica che proietta lo spettatore direttamente nel 2235, Andrea Casta proporrà alcuni classici rivisitati, dai Queen a Bowie, da Morricone a Battisti, e altri brani originali, sue produzioni pop-dance come Double Sun, The River e tante altre.

Lo spettacolo, grazie a coinvolgenti contenuti visuali, sarà un percorso multisensoriale che vedrà avvicendarsi sul palco alcuni ospiti d’eccezione che duetteranno con il nostro violinista Jedi.

Lo spettacolo, a cura di Ventidieci, si svolgerà nel più stretto rispetto delle norme anti COVID-19.

L’appuntamento

È dunque per sabato 1 gennaio alle ore 18.30 presso i giardini del Palazzo Comunale di Latina. per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare sul sito del Comune di Latina