A Terracina Andrea Casta, il violinista Jedi, in concerto

In programma per sabato 14 agosto a Terracina il concerto di Andrea Casta, conosciuto come il “violinista jedi” per il suo archetto luminoso proprio come le spade dei Jedi in Star Wars.

Dopo aver inaugurato i mondiali di Cortina 2021, aver suonato allo Stadio Olimpico di Roma per tutta la stagione di serie A, Andrea Casta, che conta ormai 1 milione e mezzo di ascolti su Spotify e quasi 2 milioni di visualizzazioni su YouTube, parte per il suo tour estivo Rebirth, ovvero la Rinascita che l’Uomo può trovare solo nello stretto contatto con la natura.

I concerti del violinista Jedi sono delle performance non solo da ascoltare ma anche da guardare, Rebirth infatti è un “visual concert” per tutta la famiglia, costruito sulla ricca produzione di video portata avanti dal violinista negli ultimi anni, abbinata a celebri cover reinterpretate e ai suoi brani dance elettronici originali ascoltati in tutto il mondo

L’appuntamento

È dunque per abato 14 agosto presso il Sombrero Summer Club di Terracina per un concerto on the beach.

