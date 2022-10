Al Museo di Valvisciolo: Angels of Rilke

In occasione della 18° Giornata del Contemporaneo arriva presso il Museo dell’Abbazia di Valvisciolo una mostra e una performance a cura di Monica Giovinazzi.

Le opere in esposizione nascono da una profonda riflessione dell’artista e performer scaturita dalla lettura delle Elegie Duinesi del poeta boemo austriaco Rainer Maria Rilke.

È proprio sulla figura degli angeli, esseri potenti e al contempo temibili, punto di contatto tra umano e divino, che si basa la mostra Angel for Rilke a cura di Vincenzo Scozzarella, che è anche direttore del Museo.

Monica Giovinazzi è performer e artista visiva, fondatrice del KulturVerein RoteHaare a Vienna, collabora con l’Istituto Italiano di Cultura, l’Ambasciata Italiana ed Università. È fondatrice dell’associazione Raabe Unla per la lotta contro l’analfabetismo un ente che dal 2000 realizza progetti di formazione per ogni età, in collaborazione con scuole di ogni ordine e grado, università ed altre associazioni ed organizzazioni. Partner del Centro Donna Lilith di Latina dove promuove laboratori di formazione, installazioni di arte partecipata e performance. Fa parte del collettivo d’arte L’Albero delle Farfalle 2020 con cui ha realizzato ed esposto libri d’artista a Gubbio, al Museo delle Scritture di Bassiano ed all’Archivio di Stato di Napoli.

L’appuntamento

È per sabato 8 ottobre alle ore 18.30 presso il Museo dell’Abbazia di Valvisciolo. In chiusura della performance si terrà un brindisi offerto da Slow Food Travel Monti Lepini.