Anna Cappelli in scena al Teatro Moderno

Nuovo appuntamento al Teatro Moderno con una produzione tutta pontina: il monologo Anna Cappelli, scritto dal compianto Annibale Ruccello, diretto da Renato Chiocca e interpretato da Giada Prandi

Il monologo, dai toni tragicomici, racconta la storia di Anna Cappelli, che negli anni ’60 in pieno boom economico, da Orvieto si trasferisce a Latina per lavorare come impiegata comunale. La sua vita semplice in una cittadina di provincia è ben presto costellata di solitudine, perciò la donna punta tutto sull’amore andando a convivere, nonostante i pettegolezzi, con un abbiente ragioniere. Questa convivenza non andrà come immaginava e il suo disperato desiderio di amore la porterà a una scelta inaspettata.

Anna Cappelli di Annibale Ruccello, esponente della nuova drammaturgia napoletana prematuramente scomparso a soli 36 anni nel 1986, è un testo universale che riesce a raccontare la condizione femminile negli anni ’60 cogliendo aspetti che ancora oggi risultano delicati e irrisolti.

Renato Chiocca, con questa nuova trasposizione, vuole entrare nella testa della protagonista per accompagnare il pubblico in un viaggio empatico tra le sue emozioni e i suoi pensieri.

Lo spettacolo, che esordirà al Moderno in una anteprima nazionale, vede un cast tecnico tutto pontino: le scenografie sono di Massimo Palumbo, i costumi di Anna Coluccia, e le luci di Gianluca Cappelletti. Ad impreziosire la messa in scena le musiche di Stefano Switala.

L’appuntamento

È per sabato 21 maggio alle ore 21.00. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il teatro Moderno al numero 0773660550, visitare il sito ufficiale o acquistare on line tramite il circuito Ciaotickets.