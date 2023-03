Quando l’arte diventa terapia: le opere di Anna Maria Mazzini all’Ospedale Goretti di Latina

È ormai risaputa la funzione “terapeutica” che l’arte può avere, la sua capacità di apportare cambiamento, catarsi, di dare nuova speranza, energie positive e far superare i propri limiti. È proprio da questo assunto e dall’osservazione delle attività artistiche nei secoli dagli sciamani alla tragedia greca, dai riti dionisiaci alla commedia dell’arte, fino alla modernissima Body Art Therapy.

Al giorno d’oggi l’arte è spesso usata per curare le ferite dell’anima inferte durante una malattia del corpo, in particolare l’associazione Body Art Therapy APS nasce su idea dell’artista Anna Maria Mazzini, che colpita da tumore al seno, ha utilizzato i colori, la body art per parlare di prevenzione e per supportare le donne che affrontano questa malattia, nella gestione della malattia stessa e della ferita, nell’accettazione dell’immagine di sé dopo l’intervento chirurgico.

La Body Art Therapy è una esperienza che stimola il corpo e l’umore con l’energia dei colori, che promuove la consapevolezza di sé stessi e soprattutto la conoscenza del proprio corpo. Una iniziativa che già da qualche anno si è tradotta in fotografia, oltre che pittura e performance e in un calendario per il quale ogni anno vengono selezionate le protagoniste, che aiutano l’artista a testimoniare una vicinanza, la comprensione di uno stesso difficile percorso e la speranza.

Anna Maria Mazzini ha effettuato alcuni scatti durante le sedute di Body Art Therapy realizzando la mostra "Dopo un Tumore al Seno Sentirsi ancora Belle” che sarà ospitata presso l’Ospedale Goretti di Latina dall’8 marzo all’8 maggio.

La proposta di allestire la mostra, curata da Fabio D’Achille del MAD Museo d’Arte nelle aree aperte al pubblico dell’ospedale, è stata prontamente è stata prontamente accolta con entusiasmo dalla Direttrice Generale della ASL di Latina dott.ssa Silvia Cavalli, dal Dr. Sergio Parrocchia, Direttore Sanitario Aziendale, dalla dott.ssa Assunta Lombardi Direttrice Dipartimento Staff della Azienda, dal Prof. Fabio Ricci e Dr. Carlo De Masi, Direttore e Responsabile Aziendale della Breast Unit, dalla Prof.ssa Antonella Calogero, Direttrice DSBMC Università Sapienza – Polo Pontino, in collaborazione con la LILT di Latina (Presidente Nicoletta D'Erme), l'ANDOS di Sezze (Presidente Anna Maria De Renzi), l'Associazione di Volontariato Onlus ANNALAURA di Terracina (Presidente Rosario D'Aurora), la Farmacia Giannantonio (Dr. Giancarlo Giannantonio).

Opere di pittura e fotografia realizzate da Anna Maria Mazzini saranno ospitate presso la Direzione Sanitaria, la Breast Unit, il Cup, il Poliambulatorio, l'ingresso dell'ospedale a lato del bar dell'ospedale Goretti di Latina, e visitabili negli orari di apertura al pubblico di questi spazi.

La mostra sarà arricchita da una inaugurazione alla presenza delle autorità giovedì 16 marzo alle 13.00, presso la sala conferenze della palazzina direzionale dell'ospedale (ex 118) del Goretti di Latina.