Il compleanno di Latina: tanti eventi e la riapertura del D’Annunzio

La città di Latina giunge a un traguardo importante: il 18 dicembre compirà 90 anni dalla sua fondazione. Nonostante la complessa situazione politica, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con ATCL (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio), Ventidieci e l’associazione Città sport e cultura, ha organizzato una serie di eventi per festeggiare il compleanno e renderne partecipi tutti i cittadini, presentati proprio in questi giorni in una conferenza stampa.

Gli eventi vedranno anche la felice occasione della riapertura del Teatro D’Annunzio che, rimasto chiuso per diversi anni a causa dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che si sono protratti, torna ai suoi cittadini e li accoglie proprio nel giorno dell’anniversario di Latina.

I festeggiamenti inizieranno nella serata di sabato 17 dicembre con una scatenata festa in piazza del Popolo: 90 Wonderland, un vero e proprio viaggio negli anni ’90. A partire dalle ore 22.00 si esibiranno i Fanoya, gruppo indie formato da Giacinto Brienza (voce/chitarra) e Leone Tiso (synth) che fanno musica synth-pop più moderno affiancati dal corpo di ballo, le "Wonder girls" e i personaggi degli anni ‘90 che trascineranno il pubblico con tutte le più belle hit pop, rock e dance anni 90 mixate a raffica. A seguire, allo scoccare della mezzanotte del 18 dicembre, ci sarà lo spettacolo pirotecnico con fuochi d’artificio.

Le celebrazioni proseguiranno con alcuni festeggiamenti istituzionali: la tradizionale deposizione di una corona di fiori al Monumento del Bonificatore in Piazza del Quadrato. Il corteo con le autorità civili, militari e religiose prenderà le mosse da Piazza del Popolo alle 10.30; nel pomeriggio alle ore 18.00 presso la Cattedrale di San Marco il Vescovo Mons. Mariano Crociata. Celebrerà la Santa Messa.

I festeggiamenti si concluderanno con il concerto “Alla scoperta di Morricone” che vedrà protagonista l’ Ensemble Simphony Orchestra diretta dal Maestro Loprieno, alle 19.30 presso il Teatro D’Annunzio, allo spettacolo parteciperà l’attore Luca Angeletti, madrina della serata sarà l’attrice pontina Ilaria Spada.

Il concerto sarà un tributo al compianto Ennio Morricone, non solo un concerto ma il racconto di parole, immagini e suggestioni che hanno reso grande il cinema, la musica e i talenti italiani nel mondo. Sul palco si alterneranno importanti solisti come il violoncellista Maestro Ferdinando Vietti e la tromba del Maestro Stefano Benedetti. Ospiti speciali il soprano Anna Delfino, beniamina del pubblico europeo dell'opera, che farà rivivere l'emozione del Deborah's Theme da “C'era una volta in America” e il violinista del Circle du Soleil Attila Simon, che eseguirà il solo di Love Affair.

Per partecipare all’evento “Alla scoperta di Morricone” al Teatro D’Annunzio i biglietti sono gratuiti e fino a esaurimento posti basterà prenotarli a questo link. Dovranno poi essere ritirati tra il 15 e 17 dicembre presso il punto vendita Ciao Ticket di LatinaFiori aperto tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Altri due eventi collaterali faranno parte dei festeggiamenti: la mostra documentaria “Nascita di una città” l’avvio dell’amministrazione comunale (1931-1934) attraverso le carte dell’Archivio di Stato di Latina. L’esposizione, realizzata in collaborazione e con il contributo scientifico dell’ISUS-Istituto di Scienze Umane e Sociali, sarà visitabile per tutta la giornata del 18 dicembre dalle 9 alle 17 presso i locali dell’Archivio di Stato di Latina in via dei Piceni 24.



Mentre presso il Museo Cambellotti, altro luogo cardine della città, sarà aperta la mostra “Incroci di arte”, aperta dalle 10 e organizzata dall’associazione culturale Versys e curata da Alessandro Cocchieri.