Anteprima del film Ennio: Latina omaggia Morricone

Uscirà nelle sale il prossimo 17 febbraio un film documentario sul grande maestro Ennio Morricone, un omaggio che Giuseppe Tornatore ha voluto fare a un grandissimo musicista che è stato anche un grandissimo uomo e che ci ha lasciato nel luglio 2020.

Ennio Morricone è stato un grande compositore che ha collaborato tantissimo con il cinema, nel documentario di Tornatore si celebrerà la sua carriera che lo ha visto scrivere oltre 500 colonne sonore e collaborare con grandissimi nomi del cinema internazionale.

È arrivato al successo grazie alle collaborazioni con Sergio Leone, scrivendo le colonne sonore più amate e più famose della storia del cinema. Nel corso della sua carriera ha scritto colonne sonore per film di Clint Eastwood, Oliver Stone, Quentin Tarantino e in Italia ha lavorato con personaggi come Bernardo Bertolucci, Vittorio Taviani, Nicola Piovani e Carlo Verdone. L’Academy voluto premiare il suo incredibile percorso con un Oscar alla carriera nel 2007.

Il documentario Ennio racconta la sua vita, la sua carriera e i suoi grandi successi, ma soprattutto la persona, il maestro capace di grande umanità. Nel corso del film tanti sono i personaggi che raccontano ricordi, aneddoti e momenti indimenticabili vissuti con lui.

Solo in poche sale del Paese il film sarà trasmesso in anteprima sabato 29 e domenica 30 gennaio, tra questi c’è il Multisala Oxer che nella serata di sabato ospiterà prima della proiezione del film il saluto di Laura Pazienti Assessora all’Istruzione e alle politiche culturali e una testimonianza di Flavia Di Tomasso, direttrice del Premio Internazionale di Composizione Musica Nova che per le sue due prime edizioni ha visto proprio il Maestro Morricone presiedere la giuria di esperti che hanno selezionato le composizione di giovani musicisti.

L’appuntamento

È per sabato 29 gennaio a partire dalle 19 per l’omaggio a Ennio Morricone. Le proiezioni del film si terranno il 29 e il 30 gennaio alle 16.30, 19.00 e 21.30.