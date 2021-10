Al Teatro di Priverno: l’Antigone secondo Matutateatro

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna Teatro Aperto l'iniziativa ideata e diretta da Matutateatro presso il Teatro Comunale di Priverno. Una rassegna culturale a 360° che porterà nel paese lepino spettacoli teatrali, cinema, reading, concerti, incontri con autori e corsi di formazione artistica.

In programma per il pomeriggio di domenica 17 ottobre Antigone, uno spettacolo teatrale della compagnia Matutateatro, diretto e interpretato da Julia Borretti e Titta Ceccano, con musiche di Francesco Altilio.

Matutateatro riprende in mano un grandissimo classico del teatro greco Antigone di Sofocle, che rimane sempre attuale e ricco di spunti e chiavi di lettura di una modernità poi non molto diversa dai tempi antichi. Conflitti tra uomini, tra uomini e donne, conflitti interiori o generazionali che ruotano intorno alla figura di Antigone. La compagnia setina ne offre una messa in scena moderna e ragionata, piena di pathos e introspezione, e ulteriormente arricchita dalle musiche di Francesco Altilio, giovane compositore e live performer originario di Priverno, che ha già ottenuto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali.

L’appuntamento

È dunque per domenica 17 ottobre alle ore 18.00 presso il Teatro Comunale di Priverno, per partecipare è obbligatoria la prenotazione ai numeri 3286115020-3291099630. L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19 e finalmente con la capienza totale degli spettatori a seguito del DPCM dell'8 ottobre 2021.

