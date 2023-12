Terracina festeggia il Natale con “Anxur Christmas”

Anche Terracina ha in servo per i cittadini un ricco calendario di eventi per festeggiare insieme e in allegria il Natale con la manifestazione Anxur Christmas organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni del territorio.

Dopo l’accensione delle luminarie a partire dal 2 dicembre, la festa entra nel vivo dall’8 dicembre con tanti eventi per i bambini, per le famiglie, ma anche per gli adulti. La mattina dell’8 dicembre l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale con il giardino incantato, i giganti luminosi e lo zucchero filato. Sempre nella stessa giornata si accendono le luci a Borgo Hermada e si apre la mostra dei presepi “Presepiando” presso la Chiesa SS Salvatore.

Gli appuntamenti proseguiranno tra concerti di musica classica, cori Gospel e cori natalizi, artisti di strada, percorsi artistici e culturali nel cuore del centro storico alto e dimostrazioni di scultura di arte presepiale.

Il giorno di Santo Stefano è in programma il Presepe Vivente che si ripeterà il 6 gennaio, quando arriverà anche la Befana al Palazzetto dello Sport e a Borgo Hermada.

Il primo gennaio si terrà il Concerto di Capodanno in Piazza Municipio con le colonne sonore più belle della storia del cinema.

Il programma della manifestazione

da venerdì 8 a domenica 24 dicembre

Christmas Village - Casa Di Babbo Natale Ass.Ne Ame Terracina

Area Chezzi (inaugurazione ore 10:00)

venerdì 8 dicembre

Luci Del Borgo 2023

B.Co Hermada - Piazza IV Novembre Ore 16:00

da venerdì 8 a domenica 31 dicembre

V Edizione Presepiando A...Terracina

Mostra Di Presepi Artistici E Arte Presepiale

Chiesa Ss Salvatore Via Roma

sabato 9 dicembre

Phoenix Concerto Di Natale Per La Caritas Phoenix Gospel Choir

"Chiesa S. Domenico Savio" Ore 21:00

da sabato 9 a domenica 31 dicembre

III Edizione Natale In Corso D’opera Con Percorsi Artistici, Culturali E Musicali" "Comitato Esercenti Centro Storico Alto"

Centro Storico Alto

domenica 10 dicembre

Aspettando Il Natale 2023 II Edizione Anxur Music Ensemble

Chiesa San Domenico Savio Ore 19:00

Sabato 16 dicembre

V Edizione Presepiando A...Terracina Dimostrazione Di Scultura Di Arte Presepiale Ass.Ne Amici Dell’arte Odv

Sala Dante Alighieri Chiesa Ss Salvatore

domenica 17 dicembre

Gran Concerto Di Natale

Corpo Bandistico Città Di Terracina

Chiesa Ss. Salvatore Ore 19:00

lunedì 18 dicembre

Phoenix Gospel Choir The Lab Music Factory Aps

P.Zza Garibaldi Ore 18:30

mercoledì 20 dicembre

"Classico Natale” Gran Concerto Di Natale I Brani Più Famosi Del Natale In Versione Classica The Lab Music Factory Aps

P.Zza Garibaldi Ore 18:00

da giovedì 21 a sabato 23 dicembre

Artisti In Strada

The Lab Music Factory Aps

Via Roma - Viale Della Vittoria - Via Del Porto Dalle 11:00 Alle 13:00 - Dalle 17:00 Alle 19:00

Venerdì 22 dicembre

Lab Christmas Show” Gran Concerto Di Natale Con Gli Artisti Lab Music Factory e Cori Natalizzi The Lab Music Factory Aps

P.Zza Municipio Ore 18:00

sabato 23 dicembre

V Edizione Presepiando A...Terracina

Dimostrazione Di Scultura di Arte Presepiale Ass.Ne Amici Dell’arte Odv

Sala Dante Alighieri Chiesa Ss Salvatore Ore 16:30

martedì 26 dicembre

Bagno Di Santo Stefano “Sei Di Terracina Se”

Piazzale Aldo Moro Ore 11:30 5a Edizione Presepiando A...Terracina Presepe Vivente

Centro Storico Alto Ore 17:00

da lunedì 1 a domenica 7 gennaio

V Edizione Presepiando A Terracina Mostra Di Presepi Artistici E Arte Presepiale

Chiesa Ss Salvatore Via Roma

da lunedì 1 a lunedì 8 gennaio

III Edizione Natale In Corso D’opera Con Percorsi Artistici, Culturali E Musicali" "Comitato Esercenti Centro Storico Alto"

Centro Storico Alto

lunedì 1 gennaio

“Ciak si Ascolta” Concerto Con 18 Elementi D’orchestra Le Colonne Sonore Più Belle Della Storia Del Cinema The Lab Music Factory Aps

P.zza Municipio Ore 18:30

Martedì 2 gennaio

Concerto Orchestra Sinfonica Ass.Ne Mozart Italia Terracina

Chiesa Ss. Salvatore Ore 19:00

giovedì 4 gennaio

Orchestra Sinfonica Ass.Ne Mozart Italia Terracina

Chiesa Concattedrale San Cesareo Ore 19:00

sabato 6 gennaio

“Arriva La Befana”

Associazione Nazionale Polizia Di Stato Terracina

Palazzetto Dello Sport Ore 10:00 “Befaniamo” Con Sfilata Fino Al Lungomare Jb Event

Parrocchia San Domenico Savio Ore 14:30

“Befana Al Borgo” Concerto Di Musica Per Bambini e Spettacoli di Giocoleria a Arte Varia

Piazza IV Novembre Borgo Hermada Ore 15:30

V Edizione Presepiando A...Terracina

Presepe Vivente

Centro Storico Alto Ore 17:00