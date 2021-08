Anxur in Jazz: prima edizione del festival al Tempio di Giove a Terracina

Indirizzo non disponibile

Sarà il Tempio di Giove a Terracina, una fra le più suggestive location archeologiche italiane, a fare da scenografia all’Anxur in Jazz, il festival fortemente voluto dal l’Amministrazione con la direzione artistica di Rosario Giuliani, l’organizzazione del Saint Louis Management e il sostegno del Comune di Terracina e della Fondazione Città di Terracina.

Rosario Giuliani, in un momento così delicato, ha voluto celebrare il ritorno alla musica live, invitando sul palco artisti jazz esclusivamente italiani. Dal 19 al 21 agosto, sono previsti tre giorni di grande musica, con protagonisti importanti nomi del jazz italiano ed internazionale.

Ad aprire Anxur in Jazz, giovedì 19 agosto alle 21, il quartetto guidato da Rosario Giuliani al sax e Fabrizio Bosso alla tromba, con Alberto Gurrisi, organo Hammond e Marco Valeri, batteria. Un duo sarà sul palco il 20 agosto sempre alle 21, Enrico Pieranunzi al pianoforte e Luca Bulgarelli al contrabbasso. Infine a chiudere questa prima edizione di Anxur in Jazz, il 21 agosto, un doppio concerto alle 21 e alle 22: in apertura il duo, Danilo Rea al pianoforte e Paolo Damiani al contrabbasso e a seguire Fabio Zeppetella Handmate con, Fabio Zeppetella, chitarra, Roberto Tarenzi, pianoforte, Jacopo Ferrazza, contrabbasso e Fabrizio Sferra, batteria.

L’appuntamento dunque è per le tre serate del 19, 20 e 21 agosto al Tempio di Giove Anxur a Terracina; per informazioni imanagement@slmc.it; per la prenotazione dei biglietti info@fondazioneterracina.it