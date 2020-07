Ape Teatro Brecht. Pulcinella viene e va a Minturno

Una iniziativa che vuole coinvolgere tutta la cittadinanza promuovendo lo spettacolo dal vivo è “Ape Teatro Brecht. Pulcinella viene e va” organizzata dal Comune di Minturno in collaborazione con il Teatro Bertolt Brecht.



Dal 27 luglio al 18 agosto l’apetta/palcoscenico girerà in lungo e il largo per tutto il comune di Minturno e Scauri per portare il teatro in ogni frazioni e rione. Un modo per coinvolgere i bambini di ogni zona del paese pur rispettando le norme anti COVID-19.



Ogni serata un doppio appuntamento alle ore 21.00 e alle 22.30 nelle varie frazioni di Minturno.



Il programma degli spettacoli:

27 luglio

ore 21.15 MINTURNO Piazza Porla Nova

ore 22.30 SCAURI Area Giochi. Darsena Flying



28 luglio

Ore 21.15 Marina di Minturno Piazza Don Luigi Marchetta

Ore 22.30 Scauri Piazza S. Albina (ex Rotelli)



4 agosto

ore 21.15 TREMENSUOLI Piazza S Nicandro

ore 22.30 SCAURI Parco ex Retino



5 agosto

ore 21.15 TUFO Piazza S. Leonardo

ore 22.30 SCAURI Piazza S Albina (ex Roteili)



11 agosto

ore 21.15 MINTURNO Piazza S.Pio, ctr Fontana Perrelli

ore 22.30 MINTURNO Piazza Porta Nova



12 agosto

ore 21.15 SCAURI Parco ex Recilio

Ore 22.30 SCAURI Arca Giochi,Darsena flying



18 agosto

ore 20.45 PULCHERINI Piazza Aria Vecchia

ore 21.45 SANTA MARIA INFANTE Piazza Fratelli Pimpinella





Gallery