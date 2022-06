Un momento per riflette, parlare, ascoltare e allo stesso tempo vivere piacevoli momenti di condivisione al cospetto di uno dei più suggestivi monumenti di Cori: il Tempio d’Ercole.

Questa l’idea con cui nascono gli Aperitivi di Parole al Tempio d’Ercole, una rassegna a cura dell’Associazione Art’Incantiere che gode del patrocinio del Comune.

L’appuntamento

È per ogni giovedì fino al 30 giugno ci si incontrerà per leggere poesie, riflettere insieme su temi di attualità. In programma per il 14 anche l’evento speciale Plena Moon con musica ed eccellenze del territorio.

Il programma degli incontri

Giovedì 9 giugno

Poesie in dialogo

Con Laura Nanni, Stefano Pennacchi

Martedì 14 giugno

Plena Moon Festival della Luna Piena

Extremadura e Lepini in dialogo, evento speciale a cura dell’Ass. Polygonal

Giovedì 16 giugno

Paesaggi interconnessi

Con Marta Bonafoni, consigliera regionale

Giovedì 23 giugno

La rete e le reti tra noi

Con l’Associazione Mariposa

Giovedì 30 giugno

La Pace è Dialogo tra i Popoli

Con Caterina Iacomelli, La Comune