Marco Mastroleo presenta Api Days ospite di Domus Mea

“Farsi piccoli per scoprire la bellezza che ci circonda: questo è l’insegnamento che abbiamo imparato dalle api, un giorno di luglio del ‘terribile 2020’ quando nonno Roberto ha aperto la sua sala di smielatura e ci ha accolti. Per noi abitanti della città — dice Marco Mastroleo — si è aperto un mondo nuovo, incredibile e intenso. Ho cominciato ad immaginare come potesse essere il mondo visto da loro, dalle piccole ed operose api”.

Questo è solo un “assaggio” del libro di Mastroleo “Api Days. Viaggio nella ‘fabbrica’ del miele” edito dalla casa editrice “Atlantide” di Latina. Cinque racconti che parlano di bambini curiosi ed entusiasti, di api e di piccole comunità dai grandi valori. Arricchiti da semplici schede tecniche e dai bei disegni di Alba Lavermicocca.

Un libro apprezzato soprattutto dai lettori più giovani, che parla di ambiente, sentimenti e comportamenti più umani e vicini alla Natura, che sarà presentato sabato 13 novembre presso il Liceo “Majorana” in via Sezze a Latina.

L’evento, organizzato dall’Associazione Domus Mea, vedrà la partecipazione di Gioconda Bartolotta, editor di Atlantide, dell’autore Marco Mastroleo, dell’illustratrice Alba Lavermicocca che ha realizzato i disegni interni al volume, dell’apicoltore Roberto Baretta, che ha ispirato i racconti contenuti nel libro.

Marco Mastroleo, è laureato in archeologia ed è un apprezzato divulgatore scientifico, già autore del libro “Storie di pietra ed acqua. La preistoria nell’ Agro pontino” sempre edito da Atlantide.

L’appuntamento

È dunque per sabato 13 novembre alle ore 17.30 presso il Liceo Majorana di Latina. La prenotazione si può effettuare chiamando il numero 3663674254.