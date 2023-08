Ferragosto a Sabaudia: Appassionante in concerto

Una serata di grande musica quella di Ferragosto a Sabaudia, che rientra nella ricca programmazione estiva di quest’anno promossa dall’Amministrazione Comunale.

In piazza del Comune arriverà il trio Appassionante (nella foto scattata durante un concerto all'ambasciata Italiana ad Addis Abeba tratta dalla pagina Facebook), primo gruppo tutto al femminile che cantano cover in chiave classica-pop.

Tre grandi interpreti, tre grandi voci che spaziano tra i generi, dal rock al pop, dalla folk music al cantautorato italiano, tutto confezionato in originalissimi arrangiamenti che faranno emozionare il pubblico.

Mara Tanchis, Stefania Francabandiera e Giorgia Villa, tre soprano, che incanteranno il pubblico con un affascinante mix di musica leggera e lirica.

Il gruppo è nato a Roma nel 2006 e da allora hanno all’attivo ben sette album, esibizioni in luoghi ed eventi prestigiosi come "La Kore" al teatro Greco di Taormina, vari Oscar della moda tra New York e Dubai, regine assolute al "Ballo del Doge" a Venezia.

L’appuntamento

È a Sabaudia in piazza del Comune a partire dalle 21.30. L’ingresso è gratuito.

