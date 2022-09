Appia Day: visite guidate al Foro Emiliano e al Teatro Romano di Terracina

In occasione dell’Appia Day, la giornata che celebra che Regina Viarum attraverso numerose attività (trekking, visite guidate, mostre, spettacoli, rievocazioni storiche e molto altro ancota) che si svolgono da Roma a Brindisi, arrivano visite guidate anche a Terracina.

In particolare sabato 1 e domenica 2 ottobre si potranno ammirare gratuitamente e con l’introduzione di guide altamente specializzate sia il Foro Emiliano che il Teatro Romano, straordinariamente aperto al pubblico per mostrare i risultati di importanti scavi e studi effettuati negli ultimi anni.

Le visite guidate saranno impreziosite anche dalla conferenza sul tema “Thomas Ashby, Giuseppe Lugli e l’archeologia tra l’Ottocento e il Novecento: la via Appia Antica nel paesaggio di Terracina” a cura della dottoressa Ilaria Bruni - Direttore del Polo museale di Terracina che si terrà domenica 2 ottobre alle ore 12.30 preceduta alle ore 11.00 da una degustazione di vini e prodotti locali offerta da Casale del Giglio.

L’evento è organizzato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Frosinone e Latina in collaborazione con la Fondazione Città di Terracina e realizzato insieme all’Associazione Svalvolati into the wild.

L’appuntamento

È per sabato 1 ottobre dalle 16.00 alle 18.00 e domenica 2 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 in piazza Municipio. La partecipazione è gratuita ma è consigliata la prenotazione chiamando dalle 9 alle 18 il numero 0773 359346 o inviando una email all’indirizzo info@fondazioneterracina.it