Aprile al Parco: visite guidate e laboratori alla scoperta degli antichi romani

Ingresso intero € 3.50, ridotto 2.50. Contributo extra per laboratori e visite guidate

Quando Dal 01/04/2023 al 30/04/2023 Orario non disponibile

Con l’arrivo della bella stagione riapre anche il Parco Archeologico di Priverno che per il mese di aprile organizza visite guidate e varie attività per le famiglie.

Il parco archeologico presenta una ricca e affascinante testimonianza di epoca romana con costruzione ottimamente conservate, reperti, mosaici e approfondite ricostruzioni della vita e dei costumi degli antichi Romani.

Per il mese di aprile il parco sarà aperto il giovedì, sabato e domenica dalle 9 alle 15. Nei fine settimana si terranno le visite guidate alle ore 10, 11 e 12.

nelle giornate festive e prefestive del mese si terranno alcune attività per grandi e piccini, per imparare divertendosi e scoprire come vivevano i nostri antichi antenati.

Sabato 8 aprile, in occasione dell’imminente Pasqua, si terrà una divertente “Caccia all’uovo nel Parco”. Martedì 25 aprile si terrà il laboratorio “La Dispensa degli antichi romani” mentre domenica 30 aprile il laboratorio “Un Giorno da Archeologo”.

Per partecipare a visite guidate e laboratori per i bambini è obbligatoria la prenotazione da effettuare al numero Whatsapp 3495328280 (indicando cognome, numero di persone partecipanti, data e ora della visita).

L’appuntamento

È per i fine settimana e il 25 aprile presso il Parco Archeologico Privernum.