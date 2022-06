Aprilia Books and Comics: due giorni dedicati a libri e fumetti

Arriva ad Aprilia un evento inedito ma molto attesto: l’Aprilia Books and Comics, una manifestazione dedicata al mondo dei libri e del fumetto.

Organizzata dal team di Officina Animata Studio con la collaborazione del marchio Aprilia in Latium e il patrocinio del Comune, la manifestazione si terrà sabato 18 e domenica 19 giugno dalle ore 10 alle 22 presso il Polo Culturale ex Claudia di Via Pontina.

Divertimento, cultura, emozione e passioni per grandi e piccini che potranno visitare stand di case editrici, in particolare sarà presente molta editoria per ragazzi, oltre al fumetto, manga e sorprese per gli appassionati di Star Wars.

Non mancheranno inoltre workshop, incontri con autori e artisti, ospiti internazionali della Pixar Animation Studio in collegamento remoto dalla California.

Si invitano i visitatori a venire vestiti dai propri beniamini, i cosplayer infatti entreranno gratuitamente alla manifestazione.

L’appuntamento

È dunque presso il Polo Culturale ex Claudia sabato 18 e domenica 19 giugno dalle 10 alle 22.

Il programma della manifestazione

Sabato 18 giugno

ore 11:00 Paola Cianfarani

WORKSHOP "Le fasi del disegno in digitale".

ore 12:00 Esmeralda Moretti e Marco Cassinis

Presentano Notte Prima degli Esami

ore 14:00 Sonia Sicignano

“The school of life” come l’arte migliora la vita. Dall’arte tradizionale al mondo digitale.

ore 14:30 Lidia Cestari

Presenta ERATICA - L'erotismo secondo Era Divina.

ore 15:15 Roberto Cianfarani

WORKSHOP Come disegnare uno dei più grandi Crime Solver... BATMAN

ore 16:30 Lab DFG

Lab DEC presentano:Mauro Ciorgini e Fabio Benvenuti

ore 18:00 Lorenzo Coltellacci

Parla della sua opera: Escher. Mondi impossibili, graphic novel che rende omaggio al genio di Maurits Cornelis Escher, Tunuè Editore

ore 19:00 Nicola Perugini

WORKSHOP “Mecha Design - dall’Uomo alla Macchina

domenica 19 giugno

ore 10:30 Mauro Talarico

WORKSHOP "Da Lupo Alberto alla scuola internazionale di comics- Il fumetto.

ore 12:00 Presentazione dei corsi

Dal disegno all'animazione

ore 15:00 Master in animazione

Workshop: MArco Farace vuol dire Pixar in Italia - Dallo Storytelling all'animazione 3D

ore 16:30 Massimo Pasquini

Presenta i suoi tre libri I membri della Redazione, Il ritorno del Greco, e Senza Mezzi Termini

Una trilogia incentrata sulla figura di Eros Greco, avventuroso inviato speciale perennemente alle prese con misteri da risolvere.

ore 18:00 Francesca Dea

WORKSHOP Come disegnare i personaggi di My Hero Accademia

ore 19:15 Cristina Molinari

Parla del suo libro "Padri come metafora di vita". La mental coach parla nel suo ultimo lavoro del parallelismo Ira il campo e la quotidianità