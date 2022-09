Aprilia Film Festival: al via la IV edizione

Torna per la sua IV edizione l’Aprilia Film Festival che si terrà dal 9 all’11 settembre presso gli spazi dell’Ex Claudia.

Il festival, organizzato dall’associazione culturale Cuore Comico in collaborazione con la Pro Loco di Aprilia e il patrocinio della Regione Lazio e del Comune, nasce con l’intento di valorizzare e sostenere il mondo del cinema e dell’arte a 360°.

Infatti ogni sera prima delle proiezioni si terranno eventi di vario genere: dalla musica dal vivo agli spettacoli di danza, mostre fotografiche e di pittura, dell’artigianato e molto altro ancora.

Per l’edizione 2022 si conferma padrino d’eccezione Massimiliano Bruno ed è prevista per la serata di domenica la Presenza del Sindaco di Aprilia Antonio Terra. Parteciperanno giurati e ospiti importanti tra cui: Luciano Fontana, Flavia Poerio, Gianni Aureli, Fabio Antonelli, Davide Manca, Sabina Angeloni e Alessia Lepore. Special Guests, di quest’anno saranno Davide Lepore (attore e doppiatore di Chris Griffin, Millhouse dei Simpson, Justin Henry ), Monica Ward (attrice e doppiatrice di Lisa Simpson, Nastassja Kinski, Gwyneth Paltrow).

Sono diverse le categorie dei premi in palio: Miglior Film, Miglior Documentario, Miglior Regia, Miglior Fotografia, Miglior Montaggio, Miglior Attore, Miglior Attrice, Attore non protagonista, Attrice non protagonista, Miglior Colonna Sonora, Miglior Sceneggiatura. Quest’anno si aggiunge un altro premio alla lista, il premio alla miglior Scenografia. Saranno inoltre riconosciuti un Premio del pubblico, un Premio Aprilia, assegnato dalla critica apriliana e un Premio Rotary, assegnato dall’associazione. Quest’anno al Festival ci sarà anche un altro premio assegnato da AIR3, l’associazione di registi italiani. L’edizione 2022 sarà presentata da Giorgia Remediani e Daniele Di Martino(DDM).

Per tutte e tre le giornate, l’evento avrà inizio alle ore 18.00 con l’esposizione di stand di varie produzioni cinematografiche, di scuole e stand artistici, per poi continuare alle ore 20.00 con l’apertura del Red Carpet e la proiezione dei 13 cortometraggi in gara prevista nelle giornate del 9 e del 10 settembre, per poi arrivare alla serata delle premiazioni che si svolgerà domenica 11 con apertura del Red Carpet sempre alle ore 20:00.

Per partecipare è consigliato prenotare il proprio posto chiamando o mandando un massaggio Whatsapp al numero 375 549 9895 o tramite questo link

Cortometraggi in concorso

A MAMMA – Regia di Davide Salucci

ALIMA – Regia di Ilde Mauri

AVEVI PROMESSO – Regia di Marco Renda

DOPPIO GIOCO – Regia dei Fratelli Bulgarelli

DREAM – Regia di Davide Vigore

EXISTERE – Regia di Pietro Bonaccio

FREUD ERA PAZZO – Regia di Claudia Genolini

IL GRANDE MELIER – Regia di Beatrice Campagna

LUCI SUL PALCO – Regia di Alessandro Panza

PALLA DI PELO – Regia di Giovanni Roviaro

RIFLESSO DEL ALMA – Regia di Arturo

IL PESO DELLA MEMORIA (DOCU) – Regia di Asia Solfanelli e Matteo Bossoletti

LA VERA STORIA DELLA PARTITA DI NASCONDINO PIU’ GRANDE DEL MONDO(DOCU) – Regia di Paolo Bonfadini,Irene Cotroneo, Davide Morando

Fuori concorso (Proiettati domenica 11)

NOTTE DI MARZO – Regia di Gianni Aureli

IL TESTIMONE – Regia di Federico Paolini