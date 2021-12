Apocrifa Da Vinci: la mostra a Fondi

Indirizzo non disponibile

Sarà inaugurata giovedì 9 dicembre a Fondi la particolarissima mostra di repliche di manoscritti di grandi autori come Leonardo Da Vinci, Michelangelo e altri dal titolo Apocrifa Da Vinci.

Le repliche dei manoscritti non sono riprodotte meccanicamente come meri facsimile dell’originale ma sono frutto del delicato lavoro di Stefano Tartaglione e dei suoi collaboratori che hanno realizzato a mano con dovizia di particolari non solo i testi e i disegni che i manoscritti presentano, ma hanno riprodotto i segni del tempo utilizzando sostanze naturali sulla carta: segni, lacerazioni, incisioni, macchie, colori.

In questo senso il lavoro di chi replica diventa la creazione di una vera e propria opera d’arte che, seppur riprodotta in una certa tiratura, dona all’osservatore la sensazione multisensoriale dei manoscritti originali. Tartaglione ha realizzato nel suo laboratorio delle preziose edizioni in pelle di manoscritti originali arricchite di commentari.

Apocrifa Da Vinci, promossa dall’Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi, sarà visitabile presso il Palazzo Caetani a Fondi dal 9 al 23 dicembre tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.30 tranne il lunedì. L’ingresso è gratuito, obbligo di green pass.

Repliche in esposizione

Leonardo da Vinci: Codice Leicester, Codice del Volo degli Uccelli, Codice Forster I, Codice Forster II, Codice Forster III, Manoscritto A, Codice Trivulziano, Disegni Anatomia I, Disegni Anatomia II (versione ridotta), Uomo Vitruviano, Ritratti

Bartolomé de Las Casas: Diario di bordo di Cristoforo Colombo

Michelangelo:Annunciazione, disegno su carta, Cleopatra, disegno su carta, Testa Femminile, disegno su carta, Ratto di Ganimede, disegno su carta