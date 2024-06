Archeo Moon: escursioni guidate in notturna all’antica Norba e a Sperlonga

Se con il caldo di questi giorni per molti è più difficoltoso fare escursioni e visite guidate e non ci si può godere fino in fondo le bellezze del nostro territorio, arriva l’interessante proposta di Gianluca Pagliaroli, Guida Ambientale ed Escursionistica associata Aigae che propone due escursioni in notturna nella splendida area archeologica di Norba e presso la Villa di Tiberio a Sperlonga illuminate dalla luce della luna piena.

Acheo Moon all’Antica Norba

In programma per sabato 22 giugno con partenza alle ore 21.30 dal parcheggio antistante il parco, una visita allo splendido sito archeologico dell’Antica Norba, fondata intorno al IV secolo a.C. e in ottimo stato di conservazione tanto che ancora oggi possiamo osservare le rovine delle poderose mura di cinta, di due acropoli, dei fori, delle terme e i resti del tempio dedicato a Giunone. Oltre al parco si potrà ammirare il panorama della pianura pontina in notturna con mille luci che lasciano scorgere confini e contorni di città, case e in lontananza il mare illuminato dalla luce lunare.

Archeo Moon alla Villa di Tiberio

In programma per domenica 23 giugno la visita guidata in notturna allo splendido parco archeologico della Villa di Tiberio a Sperlonga. Edificata in epoca tardo repubblicana, la villa fu meta della villeggiatura dell’imperatore Tiberio che governò dal 14 al37 d.C. oltre ad ammirare i resti di vari ambienti della villa, porticati, un ginnasio, stanze di rappresentanza, le piscine dove si allevava il pesce e delle suggestive terrazze che affacciano sul mare, il parco archeologico consta anche di una grotta, utilizzata probabilmente per trovare refrigerio e ricevere ospiti, ornata da imponenti gruppi scultorei che ricordavano episodi dell’Odissea e dell’Eneide. Si parte alle ore 21.30 dal parcheggio antistante il Museo Archeologico di Sperlonga.

L’appuntamento

È per sabato 22 a Norma e domenica 23 giugno a Sperlonga. Le visite guidate avranno una durata di circa un'ora e mezza, per partecipare o ricevere maggiori informazioni sono a disposizione i numeri 329 3652954 e 340 5362876.