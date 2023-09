Archeonight: visite guidate e spettacoli dal vivo a Formia

Prezzo non disponibile

Proseguono gli eventi di questa lunga estate formiana con una serata dedicata alle bellezze storiche e architettoniche della città: l’Archeonight.

Sabato 9 settembre si terranno una serie di visite guidate, passeggiate, incontri e approfondimenti alla scoperta dei tesori del passato che Formia custodisce e mostra con orgoglio.

Un vero e proprio percorso archeologico che va da Castellone a Mola che il Comune di Formia organizza in collaborazione con ArcheoFormia. Un ricco programma di eventi e iniziative che, a partire dalle 19.45, si protrarranno per tutta la serata: visite guidate, laboratori e letture per bambini, spettacoli e musica dal vivo.

L’appuntamento

È a Formia sabato 9 settembre a partire dalle ore 19.45.

Programma

Area Rione Castellone

ore 19:45 - Sagrato Chiesa di S. Erasmo

“UNA CITTA’ in PROCESSIONE”

Mostra Fotografica a cura di APS Hormiae - Accompagnamento musicale

ore 19:45 - ore 20:45 - ore 21:45 - Partenze Chiesa di S. Erasmo

“I Tesori di Castellone”

Percorso nei vicoli ciechi e passaggi segreti a cura di APS Formiana Saxa

? Chiesa di S.Erasmo – visita agli scavi a cura di ODV Associazione S.Erasmo V.M.

? Torre di Castellone – letture a cura di Enzo Scipione

? Cisternone Romano – letture a cura di Tiberio Ettore Muccitelli

? Vico Traiano e Vico Capocastello – letture a cura di Enzo Scipione

? Torre dell’orologio – letture a cura di Tiberio Ettore Muccitelli

? Teatro Romano “gliù canciegl’” – letture a cura di Enzo Scipione

ore 20.00 - ore 23.00 Chiesa di S. Erasmo V.M.

“Lectio Magistralis” a cura del Dr. Marco Tedesco

ore 20.30 - ore 21.30 - ore 22.30 Chiese di Sant’Anna e San Rocco

“Lectio Magistralis” a cura dell’Associazione S. Erasmo V.M.

Visite guidate al Cisternone Romano a cura della DLT Viaggi Archeo Formia

Area Museo Archeologico

ore 19:45 - Museo Archeologico Nazionale

“Un Mare di Colori”

Laboratorio d’arte per bambini a cura della Prof. Barbara Barbaro con la partecipazione di Anna Zottola, Caterina Di Russo, Cecilia Pecchia, Claudia Ferrone, Francesca Simoni, Martina Passeretta e Mia Mariah Esposito.

ore 20:15 - ore 21:30 - Museo Archeologico Nazionale

“Notte al Museo: Raccontiamo i Miti”

Narrazioni Mitologiche per bambini a cura dell’Associazione Culturale LibriAmo

Max 15 presenze – Info e Prenotazioni 0771770382

Area Rione Mola

ore 19:45 – Piazza Caetani di Castelmola

“L’ARTE si fa STRADA secondo verso: RIFLESSI”

Performance artistica live con Palma Aceto, Francesca Paciello, Pasquale Vezza ed Anna Rita Colarullo

Ore 20.30 Giardini della Torre di Mola

Viaggio musicale nell’Opera, Operetta Classici Napoletani e Italiani a cura dell’Associazione Incanto Acustico - Prof.ssa Carla Arciero (soprano) Prof Mauro De Santis (tenore) e Prof. Giacomo Cellucci (pianoforte) posti a sedere gratuiti fino a esaurimento

Visite guidate alla Torre di Mola a cura della DLT Viaggi Archeo Formia