Una Boccata d’Arte: a Bassiano l’installazione sonora di Elena Rivoltini

Giunge alla sua V edizione Una Boccata d’Arte, un progetto di interventi, che siano mostre, performance, installazioni, laboratori o libri d’artista, che si tengono in 20 diversi borghi d’Italia nel corso dell’estate.

Si tratta di un itinerario culturale che segue un percorso artistico alla scoperta dei borghi più suggestivi e dei 20 artisti che sono stati coinvolti. Si tratta di un progetto ideato dalla Fondazione Elpis in collaborazione con Maurizio Rigillo, Cofondatore di Galleria Continua, e con Threes.

Una Boccata d’Arte quest’anno arriva anche nella provincia di Latina e in particolare a Bassiano con l’intervento artistico Archive of Voices della giovane e talentuosa Elena Rivoltini a cura di Irene Angenica per Threes.

Questo progetto si prefigge la creazione di una installazione sonora che sarà poi stampata su vinile sul lato A si potranno ascoltare un momento collettivo di dialogo, condivisione di ricordi e tradizioni del passato il lato B sarà una pagina bianca da creare insieme ai cittadini, raccogliendo le loro voci, infatti l’artista Elena Rivoltini invita la comunità a condividere momenti conviviali, canti popolari, stornelli in dialetto bassianese e racconti per creare una polifonia di voci cittadina.

L’installazione sonora sarà esposta dal 23 giugno al 29 settembre presso l’ Ex Chiesa di Santa Maria e sarà visitabile dal venerdì alla domenica dalle 11 alle 19 e nel corso della settimana su appuntamento da fissare chiamando il numero 0773 153 0402 (La Taverna del Brigante).

Domenica 23 giugno oltre alla presentazione del progetto in una conferenza stampa alle ore 16, si terrà anche l’inaugurazione dell’installazione alle ore 18.00.

Cenni biografici: Elena Rivoltini (Varese, 1994) si diploma nel 2017 alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano nel triennio selezionato da Luca Ronconi e, parallelamente, porta avanti gli studi musicali specializzandosi in polifonia vocale antica e musica elettronica. Performer, sound artist e curatrice, indaga la voce, la propriocezione corporea e la respirazione per creare performance e progetti site specific.

Ha debuttato a teatro come performer per Bob Wilson in Odyssey (2015); negli anni a seguire ha lavorato come autrice e interprete per Biennale Musica e Biennale Teatro, Venezia; Piccolo Teatro e Teatro Franco Parenti, Milano; Teatro LAC, Lugano; Teatro India e Teatro Argentina, Roma; Teatros del Canal, Madrid; Teatro Sa?o Luiz, Lisboa; The?a?tre National, Wallonie-Bruxelles. Ha creato installazioni performative per brand di moda e design, oltre a istituzioni d’arte e musicali come Triennale di Milano, Fondazione Modena Arti Visive e Villa Panza di Varese. Nel 2022 ha preso parte al progetto formativo La quinta parete con Romeo Castellucci presso Triennale di Milano e ha completato il corso di Alta Formazione “Malagola. Pratiche della complessita?: i processi creativi nella ricerca vocale e sonora contemporanea”. Cura un archivio di glossolalie, è stata selezionata per l’edizione 2023/24 di FONDO, un network per la creatività emergente, e debutterà luglio 2024 presso il Santarcangelo Festival con un lavoro inedito.