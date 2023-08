A Formia la rassegna di musica e spettacolo Arena Cicerone

Prezzo non disponibile

Un’estate davvero piena di iniziative quella di quest’anno a Formia: alla ricca programmazione in cento si aggiunge quella all’Arena Cicerone che dal 5 al 27 agosto prevede sei appuntamenti di altissimo livello ospitati nella struttura creata appositamente presso il piazzale del porticciolo di Caposele.

Musica, cabaret, spettacolo: una serie di eventi pensati per varie età e vari gusti, tutti all’insegna del buonumore e destinati a regalare serate spensierate e piene di emozioni.

Due grandi artisti saranno protagonisti degli appuntamenti musicali: Paolo Fresu con il suo Devil Quartet e il pianista, compositore e direttore d’orchestra romano Nicola Piovani.

Tante risate con comici di grande spessore come Marco Marzocca e il suo spassosissimo spettacolo “Ciao Signò”, il trio Alan De Luca-Amedeo Colella-Lino D’Angiò e le loro “Lezioni di napoletanità”, Paolo Caiazzo in “Terroni si nasce. Ed io lo nacqui…modestamente”, La Famiglia Madrigal porterà in scena lo spettacolo la “Compagnia…Dove vivono i cartoni” e infine lo spettacolo “Peppissimo” di e con Peppe Iodice.

L’appuntamento

È dunque dal 5 al 27 agosto alle ore 21.15 presso il piazzale del porticciolo di Caposele a Formia, è possibile acquistare i biglietti per ogni spettacolo presso i rivenditori autorizzati: Bar Vittoria in Piazza Vittoria, Lo Smeraldo Lounge Bar presso la Pineta di Vindicio e l’Agenzia viaggi New World Travel presso il Centro Commerciale Itaca e sul circuito Ticketone.

Il programma delle serate

Sabato 5 agosto

Concerto: Paolo Fresu e il Devil Quartet

Lo spettacolo è il penultimo appuntamento del JazzFlirt Festival, propone un mix di stili di grande successo in tutta Europa.

Domenica 13 agosto

Marco Mazzocca

Ciao Signò

Sabato 19 agosto

Il trio Alan De Luca-Amedeo Colella-Lino D’Angiò

Lezioni di napoletanità

Lunedì 21 agosto

Nicola Piovani

Concerto: Note a margine

Giovedì 24 agosto

Paolo Caiazzo

Terroni si nasce. Ed io lo nacqui…modestamente

Sabato 26 agosto

La Famiglia Madrigal

Compagnia…Dove vivono i cartoni

Domenica 27 agosto

Peppe Iodice

Peppissimo