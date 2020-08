Arena Virgilio di Gaeta: il programma di tutte le serate

Nonostante le restrizioni e le regole anti COVID-19 la volontà di tornare alla normalità è tanta e anche gli operatori culturali di tutta la provincia stanno escogitando modalità, luoghi e programmazioni che permettano al pubblico di tornare a fruire di spazi culturali, spettacolo dal vivo e intrattenimento per tutti i gusti.

In questa ottica torna anche la tanto attesa programmazione dell’Arena Virgilio di Gaeta che porterà nella splendida cittadina del sud pontino una serie di artisti di richiamo nazionale e grandi nomi del mondo dello spettacolo come Vincenzo Salemme che aprirà la rassegna con il suo nuovo spettacolo Napoletano? Famme ‘na pizza.

La struttura di piazza XIX maggio, totalmente riprogettata per venire incontro alle norme di sicurezza sanitaria, dal 16 al 22 agosto ospiterà dunque una serie di spettacoli dal vivo, musica, teatro e comicità con inizio alle ore 21.00. Gli ingressi saranno contingentati e sui biglietti sarà indicato l’orario di entrata da rispettare per non creare assembramenti.

I biglietti possono essere acquistato sulla piattaforma TicketOne e presso le rivenditorie autorizzate di Gaeta. Per informazioni è possibile contattare i numeri 0771 460013 e 328 6134275.

Il programma dell’edizione 2020

Domenica 16 agosto

Napoletano? E famme ‘na pizza

Di e con Vincenzo Salemme

Martedì 18 agosto

Vieneme a Truvà

Gigi Finizio

Mercoledì 19 agosto

Non mi chiamo Tonino & una sera all’improvviso

Paolo Caiazzo & Peppe Iodice

Giovedì 20 agosto

Emozioni

Mogol & Gianmarco Carroccia

Venerdì 21 agosto

Caramella il concerto

Ivan Granatino & Bl4ir

Sabato 22 agosto

Un Angelo per Custode

Biagio Izzo

