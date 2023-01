A Formia “Arriva la Befana” con musica e fiabe

Indirizzo non disponibile

Gran finale in programma per il giorno della Befana per la 15° edizione del Festival Musicale “I Concerti di Natale” organizzato dall’Associazione Musicale e Culturale “Grande Orchestra di Fiati Giuseppe Pepenella” – Città di Formia che ha accompagnato tutte le festività a Formia.

Dopo gli incontri di dicembre il festival troverà la sua conclusione il 6 gennaio con “Arriva la Befana” un incontro che animerà le zone di Castellonorato e Penitro.

A partire dalle 16.30 presso la Chiesa di Santa Caterina e poi a Penitro presso la Chiesa del Buon Pastore si terrà l’animazione musicale a cura della Christmas Street Band e poi l’arrivo della Befana che poterà dolciumi ai bambini e leggerà favole al suo giovane pubblico. Una vera e propria animazione teatrale per il divertimento di grandi e piccini.

L’appuntamento

È a Formia per venerdì 6 gennaio alle ore 16.30 a Castellonorato e alle 18.45 a Penitro. La partecipazione è gratuita