Arte in Danza: nel borgo medievale di Fossanova la II edizione

Seconda edizione per Arte in Danza la manifestazione che unisce spettacoli, workshop, convegni e un concorso dedicati all’arte coreutica ideata e diretta da Filippo Venditti e Barbara Tudini con il sostegno del Comune del Priverno e della Regione Lazio.

Il 14 e il 15 gennaio tra le suggestive atmosfere del Borgo di Fossanova si terranno giornate di studio, spettacolo, arte e cultura con docenti di fama internazionale e giovani talenti.

Impegno, studio, preparazione fisica, emozione, racconto la danza sarà presentata da diversi punti di vista e mostrata sia agli addetti ai lavori che agli appassionati. Molte scuole di danza e giovani ballerini arriveranno a Fossanova per contendersi borse di studio e premi per accedere a prestigiosi corsi di specializzazione e approfondimento.

Classico, neoclassico, contemporaneo, modern, hip hop, urban, improvvisazione: questi gli stili di danza che animeranno gli spazi dell'Auditorium dell'Infermeria dei Conversi di Fossanova.

L’appuntamento

È dunque presso l’auditorium dell'Infermeria dei Conversi di Fossanova il 14 e 15 gennaio. Per informazioni è possibile inviare una email all’indirizzo arteindanza2022@libero.it o contattare i numeri 392 1430894 - 349 3545187.